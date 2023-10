O índice Hang Seng forma um padrão raro e perigoso à medida que os riscos se intensificam

O índice H ang Seng continuou a sua venda implacável esta semana, à medida que continuavam as preocupações sobre o mercado obrigacionista dos EUA e a economia chinesa. O índice caiu mais de 3% e fechou em H$ 17.297, o nível mais baixo desde novembro do ano passado. Caiu mais de 24% desde o ponto mais alto deste ano.

As preocupações da China e dos EUA permanecem

Copy link to section

Existem preocupações persistentes sobre as economias dos EUA e da China. Na China, a maior preocupação é o setor imobiliário, que está em colapso. Evergrande e Country Garden, que têm cerca de 500 mil milhões de dólares em passivos e milhares de projetos inacabados, estão em colapso. Outras incorporadoras imobiliárias menores também faliram.

A preocupação é que a maioria dos cidadãos chineses acredita fortemente no setor imobiliário. Como tal, tendem a depositar a maior parte das suas poupanças em apartamentos, que têm tido um bom desempenho ao longo dos anos. Hoje, mais de 60 milhões de apartamentos estão vagos e os preços estão em queda.

A implicação de tudo isto é que sectores-chave como o imobiliário e o bancário estarão sob intensa pressão num futuro próximo. Existem também riscos de contágio, uma vez que a maioria dos governos locais ganha dinheiro com a venda dos seus terrenos a promotores imobiliários.

Entretanto, o índice Hang Seng despencou, à medida que continuavam as preocupações com a economia americana. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos saltou para 4,7% na segunda-feira, o maior nível desde 2007. O rendimento de 30 anos também disparou para o ponto mais alto em anos.

A derrota das obrigações americanas foi desencadeada pelos contínuos aumentos das taxas de juro da Fed e pelos crescentes défices. As estimativas são de que o défice orçamental dos EUA será de quase 2 biliões de dólares este ano, enquanto a dívida total saltou para mais de 33 biliões de dólares. Os EUA também pagarão mais dinheiro em juros do que em defesa. Portanto, existem riscos elevados na economia global à medida que aumentam os riscos de incumprimento.

https://www.youtube.com/watch?v=qp7KGRYjFvY

A maioria dos constituintes do Hang Seng estavam no vermelho na terça-feira. Country Garden Services, New World e Link Real Estate caíram mais de 6%. Outros piores desempenhos foram Zhongsheng, Hansoh Pharmaceuticals, PetroChina, Ping An Insurance e Meituan também caíram.

Previsão do índice Hang Seng

Copy link to section

Gráfico HSI por TradingView

O gráfico diário mostra que o índice Hang Seng tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Cruzou abaixo do importante suporte de H$ 17.535, o nível mais baixo em 22 de agosto. O índice permaneceu abaixo da média móvel exponencial de 50 dias (EMA). Também formou um canal descendente e agora está ligeiramente acima do seu lado inferior.

O padrão H&S formou um padrão de cabeça e ombros, que é um sinal de baixa. Portanto, o índice Hang Seng provavelmente continuará a cair à medida que os riscos para a economia continuarem. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de H$ 16.820.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.