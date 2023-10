Análise do índice DAX: a tendência de baixa das ações alemãs ainda está intacta

O índice DAX continuou a sua liquidação, à medida que os riscos para as economias europeia, americana e chinesa continuavam. Caiu para um mínimo de 14.900 euros na quarta-feira, o nível mais baixo desde 24 de março. O índice alemão de primeira linha caiu mais de 9% em relação ao seu nível mais alto deste ano.

As preocupações económicas permanecem

O índice alemão DAX tem estado sob pressão nos últimos meses, à medida que continuam as preocupações com a economia global. Na Europa, há riscos de o bloco afundar numa recessão. Dados publicados pela S&P Global mostraram que os PMIs de serviços caíram para a zona de contração.

O PMI europeu dos serviços caiu para 48,7 em Setembro, enquanto o PMI composto caiu para 47,2. Um valor do PMI inferior a 50 é um sinal de que a economia está a contrair-se. Na Alemanha, o PMI dos serviços caiu para 46,4, enquanto em França caiu para 44,1.

Outro relatório revelou que as vendas a retalho na Europa caíram acentuadamente em Agosto. Caiu 1,2% em agosto, levando a um aumento homólogo de 2,1%. Os economistas esperavam que as vendas caíssem 0,3% e 1,2%, respectivamente.

Apesar da fraqueza, Christine Lagarde sustentou que o Banco Central Europeu (BCE) manterá taxas mais elevadas por mais tempo.

O mesmo está a acontecer na China, onde o setor imobiliário está à beira do colapso. Empresas como Country Garden e Evergrande estão por um fio. Isto é importante porque o setor imobiliário é a maior parte da economia chinesa.

A China também é uma parte crucial de muitas empresas no índice DAX. Empresas como BMW, Volkswagen e Mercedes vêem a China como os seus maiores mercados.

Entretanto, o mercado obrigacionista dos EUA está a implodir à medida que os rendimentos sobem para o nível mais elevado em mais de duas décadas. O rendimento dos títulos de 10 anos saltou para 4,70%, enquanto o de 30 anos subiu para mais de 5%.

No seu conjunto, as empresas do índice DAX estão a lidar com a desaceleração das economias nos seus principais mercados, com uma liquidez mais restrita e com taxas de juro mais elevadas.

Previsão do índice DAX

Gráfico DAX por TradingView

O índice DAX 40 formou um padrão de cunha ascendente, que abordei aqui . Na análise da ação do preço, esse padrão é um dos mais pessimistas do mercado. Agora ele se moveu abaixo dos lados inferiores do padrão de cunha. Também caiu abaixo do importante apoio de 15.503 euros, os níveis mais baixos em julho e 22 de agosto.

Moveu-se abaixo das médias móveis de 200 e 50 dias, enquanto o MACD moveu-se abaixo do ponto neutro. Portanto, o índice continuará a cair nos próximos dias, uma vez que os vendedores visam o suporte principal em 14.476 euros (mínimo de 20 de março). Este preço está ~4,67% abaixo do nível atual.

