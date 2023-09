Índice DAX: Mais más notícias para as ações alemãs

O índice DAX movimentou-se lateralmente nos últimos meses, à medida que o impulso que começou no início deste ano desapareceu. O índice, que acompanha as maiores empresas alemãs cotadas em bolsa, estava a ser negociado a 15.738 euros, alguns pontos abaixo do máximo registado no ano, de 16.521 euros.

Fraqueza económica europeia

O DAX e outros índices europeus como o CAC 40 e o FTSE MIB ficaram recentemente sob pressão, uma vez que os investidores continuam preocupados com a economia da região.

Os números económicos publicados na quinta-feira mostraram o quão mau está a situação da economia europeia. Na Alemanha, os dados mostraram que a produção industrial caiu 0,8% em Julho, principalmente devido a um declínio acentuado na produção automóvel. Foi o terceiro mês consecutivo de quedas.

O relatório significa que a economia provavelmente contrairá novamente no terceiro trimestre. Entrou numa recessão acentuada, tendo enfraquecido nos últimos três trimestres. Este é um grande acontecimento, uma vez que a Alemanha é o motor que move a Europa.

Uma preocupação fundamental para a economia alemã é que ela depende principalmente do sector automóvel. Agora, com muitas empresas alemãs a apostar nos veículos eléctricos, existem preocupações sobre o impacto na economia. Os VE requerem menos trabalhadores e as empresas da China e dos EUA têm uma grande quota de mercado.

Além disso, a maioria das empresas automobilísticas alemãs tem uma forte participação de mercado na China, onde empresas como Xpeng, Li Auto e Byd dominam. Nos EUA, empresas como a Tesla e a Hyundai têm uma forte quota do mercado de veículos eléctricos, enquanto as empresas alemãs enfrentam dificuldades.

Outra preocupação é que o sector imobiliário alemão esteja a registar um grande declínio. Os preços das casas caíram 6,8% em junho, à medida que as taxas de hipotecas dispararam. Várias empresas do setor entraram com pedido de falência recentemente.

O índice DAX também caiu após outro conjunto de números económicos fracos da Europa. Segundo o Eurostat, a economia cresceu 0,3% no segundo trimestre. Os analistas acreditam que a recuperação demorará mais. Os números europeus são importantes para as ações alemãs, uma vez que a maioria delas considera o bloco o maior mercado.

Mais importante ainda, a liquidez na Europa secou, uma vez que o Banco Central Europeu (BCE) apresentou várias taxas de juro este ano.

Previsão do índice DAX

O gráfico diário revela que o índice DAX tem estado sob pressão nas últimas semanas. Ele havia formado um padrão de cunha ascendente antes do recente rompimento. Na ação do preço, este é um dos sinais de baixa mais precisos.

O índice DAX moveu-se agora abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias. Está também a aproximar-se do importante nível de apoio de 15.503 euros. Portanto, suspeito que o índice terá em breve um rompimento de baixa, já que os vendedores visam o suporte principal em €15.000.

