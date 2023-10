O ETF Energy Select Sector (XLE) está caindo: aqui está o preço a ser observado

O preço das ações do ETF do Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) recuou nos últimos dias, à medida que o preço do petróleo bruto recuou. O fundo caiu do máximo acumulado no ano de US$ 92,95 em setembro para US$ 85. Agora está no nível mais baixo desde 8 de agosto.

O preço do petróleo bruto recuou

O Energy Select Sector SPDR Fund é um ETF líder que acompanha as maiores empresas do setor de petróleo e gás. Precisamente, acompanha o Energy Select Sector Index, que é composto pelas maiores empresas de energia do índice S&P 500.

As maiores partes da empresa são Exxon Mobil, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, ConocoPhillips e Marathon Petroleum. Um desafio fundamental para o fundo é que as suas dez maiores empresas representam mais de 70% do fundo.

A Exxon Mobil responde por 23,64% do fundo, enquanto a Chevron tem 18,85%. Isto significa que uma questão importante no fundo pode ter implicações importantes para o ETF.

Na maioria dos períodos, o ETF XLE reage ao preço do petróleo bruto. Isso explica por que o fundo recuou nos últimos dias. O Brent, referência global, caiu da máxima do mês passado, de US$ 95, para US$ 84,55. O West Texas Intermediate (WTI) caiu para US$ 82,82, à medida que as preocupações com a demanda continuam.

Ainda assim, existe a probabilidade de o fundo continuar a subir nos próximos meses. Em primeiro lugar, a actual liquidação do petróleo bruto poderá ser temporária devido à crescente procura em todo o mundo. A AIE acredita que a procura diária de petróleo será superior 101 milhões de barris por dia. Espera-se que a procura de petróleo cresça mais de 1 milhão de barris por dia.

A oferta não está crescendo tão rápido. Por um lado, parece que a OPEP+ está empenhada em manter os preços do petróleo mais elevados durante mais tempo, cortando a produção. Os analistas do JP Morgan acreditam que o preço do petróleo bruto saltará para US$ 150 em 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=giqZrscRv6Q&pp=ygUNSlAgTU9yZ2FuIG9pbA%3D%3D

Em segundo lugar, as empresas do ETF XLE continuarão a beneficiar enquanto o petróleo permanecer acima dos 70 dólares durante algum tempo.

Previsão do preço das ações do ETF XLE

Gráfico XLE por TradingView

O gráfico diário mostra que o Fundo SPDR do Setor de Seleção de Energia atingiu um pico de US$ 92,95 em setembro, à medida que o preço do petróleo bruto disparou. Este preço foi importante porque estava ligeiramente acima da resistência principal de US$ 91,25, o ponto mais alto em novembro de 2022.

Agora, as ações caíram e ficaram abaixo do importante suporte de US$ 86,30, a maior oscilação em 12 de abril. Também caiu abaixo da média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se abaixo do ponto neutro.

Portanto, o ETF XLE provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o suporte principal em US$ 80,9, o lado inferior da linha de tendência ascendente. Esta linha conecta o nível mais baixo desde julho de 2022. Uma mudança para este nível provavelmente retomará a tendência de alta.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.