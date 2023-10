Previsão do preço do cobre: rumo a uma queda de 10% se isso acontecer

O preço do cobre continuou em queda livre, à medida que continuavam as preocupações com a economia global. Caiu para um mínimo de US$ 3,58, o nível mais baixo desde 26 de maio. Caiu mais de 11,3% desde o seu ponto mais baixo em agosto e 18% abaixo do máximo acumulado no ano.

As preocupações económicas permanecem

O cobre, muitas vezes visto como um barómetro da economia global, tem apresentado uma forte tendência descendente à medida que os riscos aumentam. A maior preocupação para o cobre é que a China, o seu maior mercado, está a abrandar drasticamente.

Dados publicados esta semana mostraram que o sector industrial da China não está a crescer tão rapidamente como antes. O PMI industrial Caixin caiu para 50,6 em setembro, de 51,0 no mês anterior.

Além disso, o mercado imobiliário atravessa grandes desafios estruturais. Por um lado, grandes gigantes como Country Garden e Evergrande estão à beira do colapso. As duas empresas tinham quase US$ 500 bilhões em responsabilidade total.

Muitos dos seus projetos foram paralisados, deixando a maioria dos governos locais do país famintos. Mais importante ainda, Pequim não está a implementar os grandes projectos infra-estruturais que costumava fazer há alguns anos.

O resto do mundo também não está bem. Alguns países-chave como a Alemanha e a França mal crescem. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos correm um grande risco à medida que a dívida pública aumenta. Aumentou para mais de 33,4 biliões de dólares e os analistas prevêem que passe para 35 biliões de dólares em 2024.

A inversão da curva de rendimentos continua enquanto a liquidação de títulos deve ganhar força. Portanto, há riscos de a economia caminhar para uma recessão, como avisei aqui .

Num sinal positivo para o cobre, a procura não está a crescer tão rapidamente. Portanto, os analistas acreditam que a indústria passará para um déficit de oferta nos próximos anos. A demanda anual deverá chegar a 36,6 milhões de toneladas até 2031, com a oferta prevista para 30,1 milhões.

Previsão do preço do cobre

O gráfico diário mostra que o preço do cobre tem apresentado forte tendência de baixa nos últimos dias. Ele caiu para uma mínima de US$ 3,5576 na quinta-feira, a menor oscilação em 25 de maio. O preço deslocou-se abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias.

Mais importante ainda, o metal formou um padrão de cabeça e ombros cujo decote estava em US$ 3,6610. Na análise técnica, este é um dos padrões de baixa mais precisos do mercado. O Índice de Força Relativa (RSI) do cobre também está se aproximando do nível de sobrevenda.

Portanto, o cobre provavelmente continuará caindo se os ursos conseguirem se mover abaixo do suporte atual de US$ 3,5500. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de US$ 3,2440 (mínimo de 28 de setembro de 2022). Este preço está quase 10% abaixo do nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.