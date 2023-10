Trust Wallet Token (TWT) ultrapassa a linha de tendência à medida que os touros assumem o controle

Em uma reviravolta notável, o Trust Wallet Token (TWT), o token nativo de uma das principais carteiras criptográficas Trust Wallet, tem estado em uma trajetória ascendente incansável, capturando a atenção tanto de entusiastas de criptografia quanto de comerciantes.

Em 4 de outubro, o preço do Trust Wallet Token (TWT) libertou-se de uma linha de tendência de resistência descendente de 130 dias que havia sufocado o crescimento dos preços do TWT desde 28 de maio. A criptomoeda atingiu uma máxima de US$ 0,97, marcando uma reversão significativa de sua tendência de baixa anterior.

TWT’s 130-day descending resistance trendline

Movimentos de preços TWT

Copy link to section

O token nativo da Trust Wallet tem recebido repetidas rejeições, incluindo uma recente em 15 de agosto. Esses repetidos contratempos levaram o token a um mínimo de US$ 0,71 em 11 de setembro.

No entanto, chegou um momento crucial quando o TWT gerou uma vela envolvente de alta, anulando toda a queda do período anterior. Posteriormente, a altcoin estabeleceu uma mínima mais alta em 25 de setembro, ganhando impulso para atingir uma máxima de US$ 0,95. Curiosamente, este aumento contrastou com o sentimento de baixa prevalecente na maior parte do mercado criptográfico desde 2 de outubro.

Perspectiva de preço do Trust Wallet Token

Copy link to section

A análise técnica, incorporando a teoria de Elliott Wave, fornece insights sobre a trajetória potencial do TWT. A estrutura de três ondas da onda B sugere a probabilidade da onda C ou do início de um novo impulso de alta.

Applying Elliott Wave Theory on TWT price movement

Se as ondas A e C mantiverem uma proporção de 1:1, o token poderá atingir um preço de US$ 1, ligeiramente acima da resistência horizontal crítica de US$ 0,97, apresentando um ganho potencial de 10% em relação ao preço atual.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI), um indicador de momentum, indica um sentimento de alta com um rompimento acima do nível 50 e uma tendência de alta contínua.

No entanto, uma palavra de cautela: as perspectivas otimistas do TWT podem ser prejudicadas se o preço cair abaixo da máxima de 12 de setembro, de US$ 0,83. Nesse cenário, uma retração para a área de US$ 0,72, significando uma queda de 20%, pode se tornar a perspectiva de preço predominante.

Apesar destas flutuações potenciais, o rompimento do TWT da sua linha de tendência de resistência prolongada despertou o otimismo entre os investidores, marcando um ponto de viragem para esta criptomoeda.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.