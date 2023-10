Dinâmica de baixa do EUR/GBP será retomada: potencial rr de 1:2

Estratégia de negociação EUR/GBP

Vender EUR/GBP

Preço de entrada: 0,8620 – 0,0875 área

Stop loss: 0,88

Alavancagem: 3x

Obtenha lucro 1: 0,8550

Obtenha lucro 2: 0,8450

Prazo: 2-3 semanas

Relação risco-recompensa: 1:2

Gráfico EUR/GBP e análise técnica

EUR/GBP é um par cruzado que reflete as diferenças entre a área do euro e as economias do Reino Unido. Além disso, reflete as diferenças entre as duas principais moedas que representa – EUR/USD e GBP/USD.

Em setembro, a linha cruzada encontrou resistência novamente na área de 0,87. Parece que forma um padrão de continuação horizontal, após o qual o mercado deve continuar na mesma direção de antes – mais baixo.

Fundamentos do euro

Procuro que os fundamentos do euro pesem mais na cruz do que os do Reino Unido. O crescimento europeu é fraco, se não insignificante, e as perspectivas para o quarto trimestre não são boas.

Conclusões sobre ideias comerciais de EUR para GBP

A relação risco-recompensa é atraente

Espero que o declínio ganhe força uma vez abaixo de 0,86

Não insista em um declínio superior a 0,84

Um movimento acima de 0,8850 invalidaria este cenário

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.