O estouro da bolha imobiliária no Canadá é inevitável, diz analista

O mercado imobiliário global está a passar por dificuldades, à medida que o aumento das taxas de juro empurra as taxas hipotecárias para o nível mais alto em décadas. No Canadá, há receios de que a bolha imobiliária esteja a acontecer, o que poderá levar a um rebentamento nos próximos meses.

Analista alerta sobre bolha imobiliária no Canadá

Numa entrevista recente, Phillip Colmar, analista da MRB Partners, alertou que será inevitável que a bolha rebente. Ele citou o fato de o país estar passando pela maior bolha de todos os tempos.

Ele não está sozinho, pois os observadores observaram o aumento dos preços das casas na última década. Este aumento aconteceu quando o Banco do Canadá (BoC) deixou as taxas de juro perto de zero após a Crise Financeira Global (GFC).

Os dados mais recentes mostram que o preço médio nacional das casas era de C$ 650.000 em agosto. De acordo com Statista, o preço médio de uma casa no Canadá atingiu um pico de C$ 703,8 mil em 2022.

Embora os preços da habitação tenham permanecido num nível elevado durante anos, os analistas citam o preço médio da habitação em comparação com o rendimento disponível real. Esta proporção aumentou nos últimos anos, o que significa que os canadenses não podem comprar uma casa.

Dívida das famílias no Canadá

Para ser claro. A acessibilidade da habitação é uma grande crise em todo o mundo. O desafio para o Canadá é que as famílias do país estão sobrecarregadas por dívidas elevadas. Os dados mostram que as famílias canadianas são as mais endividadas no G7, estando a maior parte desta dívida ligada a hipotecas.

A dívida das famílias é de 107% do PIB total. Nos EUA, essa dívida situou-se em 64,8%. Agora, num ambiente de juros elevados, existe a possibilidade de algo quebrar na economia. Por um lado, estamos a ver o rácio do serviço da dívida hipotecária saltar para máximos históricos, enquanto as taxas de incumprimento são baixas, mas estão a aumentar.

Portanto, a questão é se a bolha imobiliária no Canadá irá rebentar como vimos nos EUA durante a bolha das pontocom. Esta questão é ainda mais pronunciada, uma vez que não há hipóteses de o Banco do Canadá (BoC) cortar as taxas de juro.

Os dados mais recentes mostraram que a inflação do país saltou de 3,3% em agosto para 4,0% em setembro. Também não vejo o Banco do Canadá aumentando as taxas novamente.

Acredito que os preços das casas no Canadá se estabilizarão no curto prazo, mas não espero que a bolha rebente como vimos em 2008/9. Por um lado, ainda há demanda por unidades habitacionais no Canadá, mesmo com a diminuição do número de moradias. Em nota, analistas da Moody’s afirmaram :

“Os pagamentos mensais de hipotecas atingiram níveis inacessíveis para milhões de famílias, especialmente para quem compra uma casa pela primeira vez. Aumentos adicionais nas taxas de hipoteca reduziriam o grupo de compradores qualificados, fazendo com que os preços das casas caíssem.”

Um risco importante para o mercado imobiliário canadense é a possibilidade de ocorrer uma recessão. Os dados mostram que, tal como nos Estados Unidos , a curva de rendimentos inverteu-se para -68,1 pontos base. Na maioria dos períodos, a inversão da curva de rendimentos é um dos preditores mais precisos de uma recessão.

