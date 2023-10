O preço do Bancor (BNT) sobe mais de 50% com a enorme acumulação da Upbit

No meio de um fim de semana relativamente estagnado para o mercado de criptomoedas, o Bancor (BNT) emergiu como um artista de destaque, com seu preço subindo mais de 50%.

Esta notável recuperação de preços pode ser atribuída a desenvolvimentos significativos no ecossistema Bancor e ao notável acúmulo de cripto-baleias.

Acumulação de baleias BNT da Upbit

Upbit, a maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, tem sido um catalisador chave no recente aumento de preços do Bancor.

Uma carteira de criptomoeda, que se acredita estar vinculada à Upbit, acumulou estrategicamente substanciais 4,71 milhões de tokens BNT em menos de 12 horas, equivalente a aproximadamente US$ 2,54 milhões, o que representa notáveis 3,3% de todo o fornecimento de tokens BNT.

A atividade de acumulação provocou ondas em todo o mercado, fazendo com que o preço do BNT disparasse de US$ 0,39 para US$ 0,56. Juntamente com o aumento dos preços, o volume total de transações do token Bancor experimentou um aumento impressionante de 5.100%.

Na maioria dos casos, as baleias acumulam tokens para tirar vantagem de um aumento iminente de preços.

Análise de preços e perspectivas de preços do Bancor (BNT)

Antes do atual aumento de preços, o preço do Bancor foi negociado dentro de uma faixa de consolidação durante mais de um mês. No entanto, o preço simbólico já formou uma Cruz Dourada, um padrão técnico de alta onde uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo, marcando uma reversão positiva da tendência.

Mas embora existam todos os sinais de uma tendência de alta, é importante observar a vela giratória que também apareceu, sugerindo o potencial para uma reversão da tendência.

À medida que o preço do BNT oscila em torno da resistência de US$ 0,6142, ele tem a oportunidade de recuperar o impulso e atingir a resistência superior em US$ 0,6974. Um impulso adicional de alta poderia levar o preço ao nível de US$ 0,80.

No entanto, o mercado continua suscetível a forças de baixa. Uma falha em manter o suporte acima de US$ 0,5473 pode resultar em uma queda de preço, com testes potenciais de níveis de suporte mais baixos em US$ 0,4908 e US$ 0,4230. Além disso, as vendas a descoberto no mercado podem levar a quedas de preços.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.