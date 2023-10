Tel Aviv (TA 35), previsão de USD/ILS enquanto a guerra Israel-Palestina continua

O índice de Tel Aviv (TA 35) despencou fortemente à medida que os investidores reagiam à guerra em curso entre Israel e o Hamas. O índice caiu mais de 6,35% no domingo e atingiu o mínimo de ILS 1.690, o nível mais baixo desde 25 de fevereiro. Está pairando no nível mais baixo desde agosto de 2021. Também caiu mais de 11% em relação ao nível mais alto deste ano.

A guerra Israel-Hamas continua

No domingo, havia um mar vermelho na bolsa de valores de Tel Aviv, enquanto os investidores refletiam sobre a guerra em curso em Israel. Ao mesmo tempo, a taxa de câmbio USD/ILS subiu para um máximo de 3,98, o nível mais alto desde 2015. Saltou mais de 27% desde o nível mais baixo em 2022.

O shekel israelense e as ações despencaram enquanto os investidores se preparavam para uma guerra prolongada em Israel. Uma análise dos seus principais componentes mostra que todas as empresas estavam no vermelho. O Grupo Delek, um conglomerado da indústria do petróleo, caiu mais de 13%. Os analistas acreditam que a empresa sofrerá perturbações se a guerra continuar.

As outras principais retardatárias no índice foram Newmed Energy, Enlight e Shikun & Binui, três grandes empresas do país. Todas essas ações despencaram mais de 12% no domingo. Outros retardatários no índice foram Electra, Melistron e Azrieli Group.

Apenas uma empresa, a Teva, estava no verde no domingo. A Teva, uma empresa farmacêutica líder, será menos afetada por esta crise devido às suas operações globais. Ela ganha a maior parte de seu dinheiro nos Estados Unidos. Em 2022, faturou US$ 7,4 bilhões nos EUA, seguido por US$ 4,3 bilhões na Europa e US$ 1,9 bilhão no mercado internacional.

O desempenho do índice TA 35 e do par USD/ILS dependerá de quanto tempo a guerra continuar. Também reagirá ao local onde a guerra se concentrará e aos potenciais fluxos de investidores que procuram comprar a queda.

Previsão do índice TA 35

O gráfico semanal mostra que o índice Tel Aviv 35 tem estado sob pressão nos últimos dias. Caiu para o suporte principal em ILS 1.690 no domingo. Este foi um nível de suporte importante, uma vez que foi também a oscilação mais baixa em 26 de fevereiro.

O índice caiu abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 25 semanas. Ele também passou para o nível de retração de Fibonacci de 38,2%, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) caiu. Portanto, mais desvantagens serão confirmadas se o preço se mover abaixo do suporte principal em ILS 1.600.

Análise técnica USD/ILS

No gráfico semanal, vemos que a taxa de câmbio USD/ILS tem apresentado uma forte tendência de alta à medida que o índice DXY continua. A manifestação da dupla também aconteceu por causa dos protestos em grande escala em Israel, sobre os quais escrevi aqui .

Testou novamente o importante ponto de resistência em março de 2020. A tendência de alta está acima das médias móveis de 50 e 25 semanas, enquanto o RSI se aproxima do nível de sobrecompra.

Portanto, a perspectiva para o USD/ILS é de alta nos próximos dias, com os compradores visando a resistência chave em 4,0. Uma queda abaixo do suporte principal em 3,80 invalidará a visão otimista.

