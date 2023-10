Caros fanboys das ações da Palantir: Aqui está o próximo preço importante a ser observado

O preço das ações da Palantir Technologies (NYSE: PLTR) teve um retorno notável após uma série de pedidos importantes e riscos globais crescentes. As ações saltaram para US$ 18 na terça-feira, o nível mais alto desde 7 de agosto. Aumentou nas últimas três semanas consecutivas e mais de 200% em relação ao nível mais baixo deste ano.

IA, pedidos e instabilidade global

A Palantir Technologies teve um bom desempenho este ano, à medida que a demanda por soluções de inteligência artificial aumentou. A empresa está amplamente listada como uma das principais ações de IA do mercado, graças aos seus conjuntos de produtos existentes e futuros conhecidos como AIP.

AIP é um software que permite às empresas construir produtos com mais rapidez, automatizar projetos e otimizar suas operações com facilidade. Alguns analistas acreditam que a empresa será uma das principais vencedoras na indústria de IA no longo prazo. Este analista chamou-lhe o comércio de IA da década.

A Palantir Technologies também ganhou contratos importantes este ano. Recentemente, ganhou um importante contrato com o governo do Reino Unido que o levará a realizar uma grande reforma do Serviço Nacional de Saúde (NHS). O acordo valerá mais de US$ 579 milhões e ajudará o NHS a analisar dados médicos, identificar padrões e revisar todo o sistema.

A outra notícia importante foi que a Palantir Technologies ganhou um contrato de US$ 250 milhões com o exército americano. Este acordo irá ajudá-la a realizar pesquisas e desenvolver serviços na indústria de IA.

O preço das ações da Palantir Technologies também aumentou à medida que o mundo se tornou um lugar mais perigoso. A guerra na Ucrânia já dura há quase dois anos e há riscos de que Israel e o Hamas a luta levará meses. Isto é importante porque Palantir faz parte do chamado complexo industrial militar.

Os analistas têm opiniões divergentes sobre o preço das ações da Palantir. A meta média para as ações é de US$ 13, o que implica uma queda de 24% em relação ao nível atual. O Morgan Stanley rebaixou a classificação das ações recentemente, enquanto Wedbush, Deutsche Bank e DA Davidson aumentaram sua meta.

Previsão do preço das ações da Palantir

O gráfico diário mostra que o preço das ações PLTR atingiu o nível de suporte principal de US$ 13,70, onde não conseguiu mover-se abaixo desde 23 de junho, 18 de agosto e 22 de setembro. A ação movimentou-se acima das médias móveis de 50 e 25 dias, o que é um sinal de alta.

Mais importante ainda, a ação subiu acima do ponto de resistência de US$ 17,18, a oscilação mais alta em 8 de junho. Ao moverem-se acima desse nível, as ações invalidaram o padrão de cabeça e ombros que estava se formando. Portanto, a perspectiva para as ações é otimista, com o próximo nível chave a ser observado sendo a alta acumulada no ano de US$ 20,22, que é 13% acima do nível atual.