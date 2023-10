A Birkenstock caiu mais de 10% ao estrear na Bolsa de Valores de Nova York na quarta-feira. Ele está sendo negociado a US$ 41 no momento – um dia depois de fixar o preço de sua oferta pública inicial em US$ 46.

CEO da Birkenstock discutiu o IPO na CNBC

Ao preço atual das ações, a gigante do calçado comanda uma avaliação de 8,32 mil milhões de dólares, contra 9,2 mil milhões de dólares que pretendia inicialmente. No “ Squawk on the Street ” da CNBC, Oliver Reichert – o CEO da Birkenstock disse hoje:

A melhor coisa para a marca seria permanecer propriedade familiar. Mas dentro da família havia muitos problemas. Então, optamos pela segunda melhor opção, que é ser pública e devolver a marca às pessoas.

A Birkenstock viu suas vendas crescerem emocionantes 70% entre o ano fiscal de 2020 e o ano fiscal de 2022. Mais importante ainda, o CEO Reichert expressou confiança na quarta-feira de que o referido crescimento é durável.

A marca alemã levantou US$ 495 milhões por meio do IPO que planeja usar para reduzir sua dívida.

Birkenstock ainda tem muito espaço para crescer

A Birkenstock executou bem sua estratégia direta ao consumidor, que ajudou a aumentar as margens para cerca de 60%. A empresa de calçados atribuiu apenas 18% de suas vendas totais à DTC no ano fiscal de 2018, contra 38% no ano fiscal de 2022.

Mesmo assim, Alex Smith, da Third Bridge, está convencido de que há mais espaço para crescer. Por exemplo, a Birkenstock poderia expandir a sua presença fora do seu continente natal, a Europa, bem como dos Estados Unidos.

Além disso, a marca alemã também poderia diversificar a sua base de clientes, que atualmente é dominada por mulheres, disse ele aos clientes numa nota de pesquisa na quarta-feira.

Por último, vale a pena mencionar aqui que a avaliação atual de 8,32 mil milhões de dólares é quase o dobro do que valia a Birkenstock em 2021, quando L Catterton adquiriu uma participação maioritária nela.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.