O preço das ações do BNP Paribas cai para um suporte importante à medida que os lucros dos bancos começam

O preço das ações do BNP Paribas (ETR: BNP) caiu para o nível mais baixo desde 8 de agosto, quando os gigantes bancários americanos começaram a publicar seus resultados financeiros do terceiro trimestre. As ações caíram para um mínimo de 57,45 euros, inferior ao máximo acumulado no ano de 62,76 euros. Ao todo, saltou mais de 30% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Começa a temporada de resultados dos bancos dos EUA

O maior impulsionador para as ações de bancos norte-americanos e europeus, como o BNP Paribas, é o início da temporada de lucros. Embora o BNP seja um banco francês, os investidores usam os lucros americanos como um barómetro do seu desempenho.

O Citigroup publicou resultados sólidos, com a sua receita a saltar para 20,14 mil milhões de dólares no terceiro trimestre. Da mesma forma, o JP Morgan, o maior banco dos EUA, disse que as suas receitas subiram para 40,6 mil milhões de dólares, enquanto o seu lucro saltou para 13,5 mil milhões de dólares. O Wells Fargo também publicou resultados sólidos, com sua receita saltando para mais de US$ 20 bilhões.

O principal denominador destes resultados são as taxas de juro. Ambos observaram que as taxas de juro mais elevadas os ajudaram a aumentar os seus rendimentos. As taxas nos EUA e noutros países desenvolvidos dispararam para o nível mais elevado em mais de duas décadas.

Estes resultados significam que o BNP Paribas provavelmente publicará resultados fortes em 26 de outubro. Tal como os seus homólogos americanos, o BNP Paribas beneficia de taxas mais elevadas na Europa, onde realiza a maior parte dos seus negócios.

Os resultados mais recentes mostraram que o seu lucro líquido aumentou 16,4% e a sua receita aumentou 3,3%. O seu rendimento líquido distribuível saltou para 26 mil milhões de euros. Como resultado, a empresa lançou o segundo programa de recompra de ações no valor de 2,5 mil milhões de euros.

Acredito que o BNP Paribas é um bom investimento para investidores de rendimento. É um banco seguro com um rendimento de dividendos de 6,7%. Além disso, continuará a beneficiar, uma vez que as taxas permanecem elevadas durante algum tempo.

Previsão do preço das ações do BNP Paribas

O gráfico diário mostra que o preço das ações do BNP Paribas tem apresentado tendência de alta nos últimos meses. Ao longo do caminho, a ação formou um canal ascendente mostrado em preto. Caiu para o lado inferior do canal à medida que os bancos norte-americanos iniciavam a sua temporada de lucros.

A ação também movimentou ligeiramente abaixo da média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) caiu abaixo do ponto neutro de 50. Portanto, a perspectiva para a ação é neutra com um viés de alta. Provavelmente irá se recuperar e testar novamente a parte superior do canal em € 62,71. Esta visualização será invalidada se mover-se abaixo do lado inferior do canal.