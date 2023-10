Canon: Esta empresa Nikkei 225 pretende se tornar a próxima ASML

As ações japonesas tiveram um bom desempenho este ano, à medida que investidores locais e estrangeiros – incluindo Warren Buffett – migraram para o mercado de ações. Os índices Nikkei 22 5 e Topix saltaram para máximos de várias décadas este ano.

O foco muda para Canon

Embora a maioria das empresas do índice Nikkei 225 tenha tido um bom desempenho este ano, os investidores estão agora concentrados na Canon. A Canon é uma empresa conhecida por suas câmeras, impressoras e soluções de imagens médicas.

O preço das ações da Canon subiu este ano com o objetivo de perturbar uma das maiores indústrias de tecnologia. As ações atingiram a máxima acumulada no ano de ¥ 3.860 em junho deste ano, ~ 42% acima das mínimas de janeiro.

A principal razão para o aumento é que a empresa está entrando em um novo espaço que agora é dominado pela ASML, a gigante empresa de tecnologia. ASML é a única empresa no mundo que fabrica produtos de litografia para empresas de semicondutores.

Seu principal produto é uma máquina pesada do tamanho de um ônibus que custa mais de US$ 200 milhões. É comprado por empresas fabulosas como Taiwan Semiconductors e GlobalFoundries. Por ser tão complicado, nenhuma outra empresa chegou perto de desbancá-lo no setor.

É aqui que entra a Canon. A empresa revelou recentemente uma nova estrutura de negócios orientada para a indústria que se concentra na indústria. A empresa revelou agora o FPA-1200NZ2C que pode fabricar semicondutores tão finos quanto 2 nanômetros. O recente A17 Pro da Apple é um chip de 3 nanômetros.

A Canon está a entrar num negócio que regista um forte crescimento à medida que os países correm para se tornarem independentes de semicondutores. Os EUA e a União Europeia lançaram programas de incentivos multibilionários para atrair empresas.

Empresas como Intel, TSMC e GlobalFoundries estão agora a investir milhares de milhões para aumentar a sua capacidade noutros países como os EUA e a Alemanha. A China também está a trabalhar para desenvolver a sua capacidade à medida que aumentam os seus laços com os países ocidentais.

Preocupação com a Canon

A entrada da Canon na indústria é uma boa notícia para as empresas de fundição. Por um lado, dá-lhes a capacidade de negociar com a ASML, que detém o monopólio do setor. Ainda não está claro quanto custará o produto da Canon.

No entanto, existem algumas preocupações para a Canon, uma vez que procura coexistir – e não destronar – a ASML. Para investimentos tão grandes, as fundições provavelmente continuarão preferindo os produtos ASML que conhecem e amam.

A outra preocupação é que a indústria de semicondutores possa passar por um ciclo de expansão e explosão. Como escrevi recentemente neste artigo , os investimentos em curso poderão saturar o mercado nos próximos anos à medida que a oferta aumentar.

Há sinais de que isso está acontecendo. Por exemplo, há rumores de que a ASML cortará a produção à medida que a demanda por seu produto de litografia EUV extremo diminui à medida que a demanda da Apple diminui. Isto explica porque o preço das ações da Canon caiu 5,5% em relação ao seu ponto mais alto este ano.

