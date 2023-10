Choice Hotels recorre a uma oferta hostil para adquirir Wyndham Hotels

Wyndham Hotels & Resorts Inc (NYSE: WH) saltou mais de 10% hoje depois que Choice Hotels International Inc (NYSE: CHH) anunciou uma oferta hostil para adquirir a maior franqueadora de hotéis do mundo.

CEO da Choice discutiu a oferta hostil na CNBC

A Choice Hotels avaliou a empresa hoteleira em US$ 9,8 bilhões (incluindo dívidas) ou US$ 90 por ação – um prêmio de 30% em relação ao fechamento anterior.

A empresa sediada em Rockville disse que decidiu tornar sua proposta pública esta manhã, depois que Wyndham optou por se desligar das negociações que estavam em andamento desde abril de 2023. No “ Squawk Box ” da CNBC, seu CEO, Patrick Pacious, disse hoje:

Acreditamos que isso cria uma plataforma hoteleira líder que agrega muito valor aos nossos franqueados, nossos hóspedes, e acreditamos que é uma oportunidade real para ambos os grupos de acionistas.

No ano passado, a Choice também gastou cerca de US$ 675 milhões para adquirir o Radisson Hotel Group Americas. As ações do hotel caíram quase 5,0% até o momento.

Choice não planeja aumentar ainda mais sua oferta

A Choice propôs pagar mais da metade (US$ 49,50) aos acionistas da Wyndham em dinheiro e o restante em ações – e não tem planos de aumentar a oferta além de US$ 90 por ação.

Na terça-feira, o seu CEO convidou os hotéis Wyndham a “reenvolver-se” nas discussões, reiterando que a oferta é “atraente” com sinergias que provavelmente serão concretizadas rapidamente.

Ele está convencido de que a combinação também resultará em “custos operacionais mais baixos” e em um melhor programa de recompensas. Mas a Wyndham está convencida de que a proposta não só subestima o seu negócio, mas provavelmente atrairá também o escrutínio regulamentar.

Antes do desenvolvimento na terça-feira, as ações da Wyndham eram negociadas aproximadamente ao mesmo preço com que começaram 2023.