Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Netflix Inc disparou 10% em horário estendido após reportar fortes resultados em seu terceiro trimestre financeiro.

Netflix supera Street em crescimento de assinantes

Copy link to section

As ações estão sendo recompensadas principalmente porque a gigante do streaming ficou bem acima das estimativas de Street em termos de novos assinantes líquidos.

A Netflix adicionou 8,76 milhões de assinantes em seu trimestre recentemente concluído, contra 6,0 milhões apenas previstos pelos analistas.

A empresa de mídia de massa agora prevê novos assinantes líquidos no atual trimestre financeiro. Seu nível com suporte de anúncios agora tem assinantes no total.

Orientação da Netflix para o quarto trimestre

Copy link to section

As ações da Netflix estão comemorando depois do expediente também porque a administração emitiu orientações futuras que estavam praticamente em linha com as expectativas.

A empresa listada na Nasdaq está agora prevendo US$ 8,7 bilhões em receitas para o quarto trimestre, com US$ 2,15 de lucro por ação.

Os especialistas, em comparação, previam US$ 8,8 bilhões e US$ 2,16 por ação, respectivamente. Observe que a NFLX ainda caiu cerca de 20% em relação ao seu máximo acumulado no ano.

Números notáveis nos resultados do terceiro trimestre da Netflix

Copy link to section

Ganhou US$ 1,70 bilhão em relação aos US$ 1,40 bilhão do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 3,10 para US$ 3,73

EPS ajustado impresso de acordo com o comunicado de imprensa

A receita aumentou 8,0% ano a ano, para US$ 8,54 bilhões

O consenso foi de US$ 3,49 por ação e receita de US$ 8,54 bilhões

Esta é uma história em desenvolvimento. Atualize a página em alguns minutos para mais atualizações.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.