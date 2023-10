O Nifty Bank Index está com problemas, mostra o padrão gráfico técnico

O preço das ações do índice Nifty Bank continuou a recuar na quarta-feira, à medida que as preocupações com o setor bancário continuavam. O índice, que acompanha os maiores bancos da Índia, caiu para INR 44.000. Está pairando no nível mais baixo desde 1º de setembro. Ele caiu mais de 5,22% desde o ponto mais alto deste ano.

A maioria dos bancos indianos teve um bom desempenho este ano, ajudados pelo forte desempenho da economia e pelas taxas de juro mais elevadas. Taxas mais altas levam a uma margem de juros líquida mais forte, o que é positivo para os bancos. Embora o Reserve Bank of India (RBI) tenha suspendido recentemente o aumento das taxas de juros, a taxa oficial à vista é de 6,50%, o nível mais alto desde 2019.

Os bancos indianos também foram poupados da crise nos bancos ocidentais que levou ao colapso de empresas importantes como o Signature Bank, o Credit Suisse e o Silicon Valley Bank (SVB).

O principal catalisador para o estoque em curso do índice Nifty Bank foi uma multa do RBI contra o ICICI Bank e o Kotak Mahindra. O banco emitiu uma multa de ₹ 12 crore (19 lakh) contra o ICICI Bank e ₹ 3,95 crore contra Kotak Mahindra. Estas multas ocorreram porque os dois principais bancos violaram a conduta dos diretores dos bancos e da denúncia de fraudes.

O preço das ações do ICICI Bank recuou mais de 1% na quarta-feira. Também caiu mais de 5% em relação ao ponto mais alto deste ano. Da mesma forma, as ações da Kotak Mahindra despencaram 14,50% em relação ao máximo acumulado no ano. Outros bancos indianos, como Yes Bank, SBI e HDFC, também recuaram dos seus máximos acumulados no ano.

Previsão do preço das ações do índice Nifty Bank

Copy link to section

Gráfico do Nifty Bank por TradingView

O preço das ações do Nifty Bank ficou sob pressão nas últimas semanas. As ações atingiram o pico de ₹ 46.290 em julho e setembro. Eles formaram um padrão de topo duplo, que é um dos sinais de baixa mais populares do mercado.

A ação está pairando ligeiramente acima do importante suporte de ₹ 43.590, a oscilação mais baixa em 7 de agosto. Esse preço também é o decote do padrão de topo duplo. Além disso, moveu-se ligeiramente abaixo da média móvel de Arnaud Legoux (ALMA) de 50 e 200 dias.

Estas ações significam que as ações poderão continuar a cair no curto prazo. Esta visão será confirmada se as ações moverem-se abaixo da linha de pescoço em ₹ 43.590. O stop loss desta negociação acontecerá se a ação se mover acima do nível 50 ALMA de ₹ 44.800.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.