RBI mantém taxa de recompra em 6,5%; Expectativas de inflação entram na ‘zona de um dígito’

Como foi amplamente antecipado, o Banco Central da Índia, na sua reunião de 3 dias do Comité de Política Monetária (MPC), optou por adoptar uma abordagem de esperar para observar, mantendo o status quo nas taxas directoras.

Numa decisão unânime, a taxa dos acordos de recompra manteve-se inalterada em 6,5%.

5 dos 6 membros votaram a favor da manutenção de uma postura política agressiva de “retirada da acomodação”.

Embora a actividade económica continue a ser resiliente, o RBI identificou a inflação elevada como a principal ameaça à estabilidade macroeconómica, tendo subido num contexto de volatilidade dos preços dos alimentos em Julho e Agosto.

Apesar da moderação bem-vinda, o índice de preços ao consumidor (IPC), a medida oficial da inflação no varejo, permanece acima da faixa de tolerância do RBI de 4% (+/-) 2%.

O Governador do RBI, Shaktikanta Das, reiterou que a meta de inflação era de 4% e não de 2%-6%, ao mesmo tempo que sublinhou que a história de crescimento da Índia permaneceu forte apesar dos desafios globais.

O comité tomou a sua decisão dado que os aumentos acumulados de 250 pontos base ainda não foram totalmente transmitidos através da economia.

Além da taxa de recompra, a Taxa da Facilidade Permanente de Depósito (SDF) mantém-se inalterada em 6,25%, enquanto a Taxa da Facilidade Permanente Marginal (MSF) e a Taxa Bancária continuam em 6,75%.

Inflação

De forma encorajadora, a inflação global diminuiu do seu pico de 7,4% em termos homólogos em Julho para 6,8% em Agosto.

Além disso, a inflação global registou uma moderação saudável para 4,6% em termos homólogos no primeiro trimestre (abril-junho), em comparação com 7,3% em termos homólogos durante o mesmo intervalo do ano anterior.

No entanto, as perspectivas globais de inflação permanecem pouco claras devido à incerteza em torno da época de sementeira e colheita de Kharif, aos elevados preços mundiais do petróleo, aos padrões climáticos provocados pelo El Niño e ao potencial de choques na oferta de alimentos e energia.

A Índia, tal como muitas outras nações em desenvolvimento, tem uma elevada ponderação (bem superior a 40%) atribuída aos produtos alimentares na medida oficial da inflação a retalho, o índice de preços no consumidor (IPC).

Embora os esforços para melhorar a irrigação, a logística, o armazenamento e o funcionamento dos mercados agrícolas continuem a registar progressos, os agricultores e os consumidores continuam susceptíveis a mudanças imprevistas nos padrões climáticos.

Por exemplo, os vegetais representam aproximadamente 6% do cabaz do IPC, mas contribuíram com aproximadamente um terço e um quarto da inflação global em Julho e Agosto, respectivamente.

Source: CareEdge, CEIC (As of 22nd September, 2023)

As leguminosas, os cereais e as sementes oleaginosas continuam a sofrer pressões ascendentes persistentes sobre os preços, embora a redução dos preços do GPL ao nível do consumidor seja um desenvolvimento bem-vindo.

Felizmente, a inflação alimentar, que se situou em 10,4% em Agosto, deverá continuar a moderar-se nos próximos meses.

Inflação básica e expectativas de inflação

Num desenvolvimento importante, a inflação subjacente continuou a abrandar para 4,9% em termos homólogos em Julho e Agosto, diminuindo 1,4% em relação ao seu pico recente de Janeiro de 2023.

Além disso, o RBI tem estado muito activo em termos de inquéritos, com o Governador Das a observar que as expectativas de inflação estão a mostrar sinais de se tornarem ancoradas, tendo pela primeira vez desde a pandemia global,

…entrou na zona de um dígito.

Em setembro de 2023, as expectativas de inflação para os próximos três meses caíram para 9,1%, de 10,0% em julho de 2023, enquanto as expectativas para um ano à frente caíram para 9,9%, contra 10,3% no relatório anterior.

Ele ressaltou que a situação,

…pedem(ões) uma monitorização cuidadosa dos dados recebidos e das perspectivas para delinear claramente as componentes duradouras dos choques de preços a partir dos seus elementos transitórios.

As projeções de inflação foram mantidas em 5,4% para o ano fiscal de 24, com o segundo, terceiro e quarto trimestre esperados em 6,4% A/A, 5,6% A/A e 5,2% A/A, respectivamente.

Espera-se que a inflação do IPC para o T1AF25 (Abril-Junho) seja de 5,2% em termos homólogos.

Perspectivas de crescimento

A nível mundial, os bancos centrais têm mantido uma narrativa agressiva, à medida que os receios de um ressurgimento da inflação continuam a agravar-se.

Embora a inflação global tenha diminuído em muitas das principais economias, permanece acima da meta na maioria dos casos.

Num tal ambiente, a Reserva Federal e outros grandes bancos centrais globais provavelmente manterão taxas mais elevadas durante mais tempo.

Isto, por sua vez, contribuirá provavelmente para um dólar mais forte, ameaçando saídas de capital mais acentuadas dos países em desenvolvimento e pressionando as moedas locais.

O macroambiente prevalecente, juntamente com a fragmentação geopolítica, também alimentou a contracção no comércio global, com os volumes de mercadorias a diminuirem 3,2% em termos homólogos em Julho de 2023, de acordo com o Gabinete Holandês de Análise de Política Económica do CPB.

Força doméstica

Apesar destes ventos contrários globais, a economia indiana continuou a ser a grande economia com crescimento mais rápido.

Os sectores industrial, transformador e de serviços registaram publicações de dados robustos nas últimas semanas, enquanto a actividade de investimento recuperou e foi habilmente apoiada pela expansão do investimento governamental.

Actualmente, o governo central está no bom caminho para aumentar as despesas de capital em 33% em relação ao ano fiscal anterior.

A procura interna continuou a ser robusta, apoiada por balanços mais saudáveis dos bancos e empresas, bem como pela melhoria no funcionamento das cadeias de abastecimento, e espera-se que registe um novo aumento na época festiva.

Isto é apoiado por vários dados, incluindo um aumento de quase 32% em termos homólogos no endividamento a retalho em julho de 2023; vendas recorde de veículos de passageiros em agosto de 2023; e um aumento projetado de 7% nas viagens aéreas domésticas durante setembro de 2023.

O crescimento generalizado do crédito, bem como a melhoria da qualidade dos activos, também são um bom augúrio para o sistema financeiro.

No entanto, deve notar-se que o Centro de Monitorização da Economia Indiana (CMIE) concluiu que os sentimentos dos consumidores diminuíram 1,5% em agosto de 2023.

Como foi amplamente antecipado, o RBI manteve a previsão de crescimento para o ano inteiro em 6,5% em termos homólogos.

O crescimento do PIB no 2º, 3º e 4º trimestres está projetado em 6,5% A/A, 6,0% A/A e 5,7% A/A, respectivamente.

Para o T1AF25 (abril-junho), o RBI manteve uma previsão inalterada em 6,6% em termos homólogos.

Condições de liquidez

Para garantir que a liquidez do mercado está em sincronia com as decisões do MPC, o comité introduziu um rácio de reserva de caixa incremental (I-CRR) de 10% no início do ano, que “apreendeu” aproximadamente ₹1,1 lakh crore do sistema bancário (aproximadamente USD 13,2 bilhões).

Combinado com as saídas fiscais antecipadas, o excesso de liquidez registou uma forte moderação, enquanto o I-CRR está previsto para ser descontinuado amanhã, ou seja, 7 de Outubro.

Source: Bloomberg (as of 2nd October 2023)

A libertação dos fundos do I-CRR de volta ao sistema, bem como as políticas fiscais de apoio do governo, impulsionarão uma actividade económica robusta durante os meses festivos.

O Governador do RBI observou que, de acordo com a evolução das condições de liquidez, as operações de mercado aberto poderão ter de ser consideradas num futuro próximo.

Embora as condições financeiras tenham permanecido globalmente estáveis, a distribuição de liquidez tornou-se recentemente mais distorcida, uma vez que um subconjunto de bancos contraiu empréstimos do MSF, uma janela de emergência que deve ser utilizada quando os mercados interbancários não funcionam bem, enquanto outro subconjunto dos bancos estacionaram fundos ao abrigo do SDF, uma ferramenta para absorver liquidez sem garantias.

Além disso, a declaração referia que seria desejável que os bancos emprestassem fundos excedentários no mercado interbancário de chamadas, em vez de os estacionar no SDF a taxas mais baixas, o que ajudaria a aprofundar o sistema interbancário.

Dados os factores de depreciação em jogo para a rupia indiana, o RBI provavelmente preferirá manter a taxa de política elevada por enquanto, enquanto a liquidez continua a permanecer no lado mais restritivo.

Jateen Trivedi, vice-presidente de pesquisa da LKP Securities observou :

…espera-se que a rupia continue sendo negociada na faixa de Rs 83,05-83,35.

Palavras finais

O RBI manteve a taxa diretora inalterada em 6,5%, ao mesmo tempo que manteve a sua posição no sentido de retirar o excesso de liquidez do sistema.

Os membros do comité optaram por esperar e observar, enquanto o RBI acompanha a transmissão do ciclo de subida, a evolução nas cadeias globais de abastecimento alimentar e energético e as ações da Reserva Federal e de outros bancos centrais.

O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA publicará ainda hoje dados sobre folhas de pagamento não agrícolas (NFP) e taxas de desemprego, o que acrescentará clareza à projeção de inflação no curto prazo do Fed.

A decisão do MPC do RBI era amplamente esperada, embora o foco continue na redução da inflação num contexto de volatilidade dos preços dos alimentos e da energia.

Em termos de crescimento, o Governador Das enfatizou que a Índia continua a ser um ponto positivo em contraste com a desaceleração nas economias avançadas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.