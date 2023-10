Análise BIST 100, USD/TRY: o que vem a seguir para as ações turcas e a lira

As ações turcas e a lira turca divergiram este ano. Por um lado, a taxa de câmbio USD/TRY disparou para um máximo histórico de 28, um salto de 52% em relação ao ponto onde começou o ano. O par disparou mais de 1.200% desde o ponto mais baixo em 2015.

As ações turcas subiram este ano

Copy link to section

Por outro lado, o índice BIST 100, que acompanha as maiores empresas turcas, tem sido um dos índices com melhor desempenho no mercado. O índice atingiu um máximo de 8.500 TRY este mês, 100% acima de onde começou o ano. Ele saltou mais de 880% desde seu ponto mais baixo durante a pandemia.

Muitas empresas BIST 100 saltaram mais de 50% este ano, à medida que os residentes turcos investem no único activo que parece estar a funcionar. Muitas empresas turcas também beneficiaram, uma vez que a moeda local mais fraca tornou os seus bens e serviços mais baratos a nível internacional.

Borusan Mannesman é o constituinte do Borsa Istanbull 100 com melhor desempenho, depois que as ações subiram mais de 1.059% este ano. Aumentou mais de 5.980% nos últimos três anos. Outros de alto desempenho são Mia Tek, Alfa Solar Energi, Oyak Cimento e Akcansa Cimento, entre outros. Todas essas empresas aumentaram mais de 200%.

Índice BIST 100 enfrenta riscos futuros

Copy link to section

O desafio para o índice BIST 100 é que o Banco Central da República da Turquia (CBRT) tornou-se relativamente agressivo recentemente. Aumentou as taxas para 30% enquanto luta contra a inflação galopante, uma das mais altas do mundo. Na maioria dos períodos, as ações tendem a apresentar desempenho inferior em períodos de altas taxas de juros.

https://www.youtube.com/watch?v=k2G5FyGKOLw

O outro risco para as ações da Borsa Istanbul é que o governo tenha implementado medidas de controlo cambial numa tentativa de salvar a queda da lira turca. As empresas são agora incentivadas a poupar a maior parte do dinheiro dos seus balanços em liras turcas ou arriscar sanções.

Gráfico BIST 100 da TradingView

Além disso, os técnicos sugerem que a recuperação do índice BIST está atingindo o pico. Formou um pequeno padrão de topo duplo, que geralmente é um sinal de baixa. Ao mesmo tempo, a divergência de convergência da média móvel (MACD) deslocou-se abaixo do ponto neutro. O histograma deste indicador deslocou-se abaixo de zero no início deste mês.

O Índice de Força Relativa (RSI) também formou um padrão de divergência de baixa. Portanto, suspeito que o índice BIST 100 em breve terá um rompimento de baixa, à medida que os investidores começarem a realizar lucros. Se isso acontecer, o índice provavelmente testará novamente o suporte em TRY 7.000.

Espero que a taxa de câmbio USD/TRY também continue a subir, mesmo que o CBRT se torne agressivo. Os investidores acreditam que Erdogan não tolerará mais aumentos das taxas no futuro, especialmente quando não estiverem a resolver a crise da lira turca. Portanto, neste caso, o par USD/TRY

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.