Cardano DeFi TVL atingiu um recorde enquanto o crescimento desacelera

A atividade no ecossistema de Cardano está desacelerando à medida que o inverno criptográfico continua e à medida que a concorrência na indústria aumenta. Os dados mostram que o valor do ADA bloqueado no ecossistema DeFi aumentou para um recorde de 625 milhões.

O ecossistema teve um bom desempenho em 2023 desde que começou o ano com mais de 204 milhões de moedas ADA. Recentemente, porém, o volume de tokens que entram no ecossistema está crescendo a um ritmo mais lento.

MinSwap, uma exchange descentralizada no ecossistema de Cardano, é o maior dApp com mais de US$ 39 milhões em valor total bloqueado (TVL). Indigo, uma plataforma de posição de dívida garantida (CDP), tem mais de £ 8 milhões em ativos. Outros participantes importantes do ecossistema, como Liqwid, Optim Finance e Djed Stablecoin, também tiveram um crescimento robusto.

O comprometimento dos desenvolvedores é outro sinal de que a indústria está desacelerando. Esses commits foram de apenas 22 nas últimas 24 horas, abaixo do pico de 50 em março. Além disso, o total de taxas que Cardano cobra tem desacelerado.

Cardano e outras blockchains das camadas 1 e 2 enfrentam inúmeros desafios à medida que o inverno criptográfico continua. Por exemplo, a concorrência na indústria aumentou substancialmente. Algumas das alternativas que ganharam participação recentemente são Arbitrum, Optimism e Base, de propriedade da Coinbase.

Outras redes de camada 1 que são boas alternativas ao Cardano são Avalanche, Cronos e Kava,

A política monetária é o outro desafio que Cardano enfrenta, uma vez que as taxas de juro permanecem no nível mais alto das últimas décadas. Taxas mais altas tornaram ativos seguros como dinheiro mais atraentes. Os títulos de curto prazo rendem mais de 5%, enquanto os certificados de depósitos (CDs) e os fundos do mercado monetário têm um rendimento de 6%.

A implicação de tudo isso é que muitos investidores estão mudando de ativos de risco, como ações e criptomoedas, para ativos seguros. Além disso, os desafios legais em curso, como o processo da SEC contra a Coinbase e a Binance, incentivaram as pessoas a usar moedas digitais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.