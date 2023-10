American Express Company (NYSE: AXP) caiu 3,0% na sexta-feira, embora tenha relatado resultados melhores do que o esperado em seu terceiro trimestre fiscal.

AMEX diz que as métricas de crédito estão se mantendo bem

A empresa de serviços financeiros reportou provisões para perdas de crédito de 1,2 mil milhões de dólares, contra 778 milhões de dólares há um ano, sugerindo amortizações líquidas mais elevadas.

Ainda assim, a American Express disse que as métricas de crédito de seus clientes estão se mantendo bem. As taxas de inadimplência, conforme comunicado, permanecem abaixo dos níveis observados antes da pandemia. De acordo com o CEO Stephen Squeri:

Acreditamos que estamos bem posicionados à medida que procuramos alcançar as aspirações do nosso plano de crescimento a longo prazo em 2024 e mais além, num ambiente macroeconómico estável.

No entanto, o analista do Citi Keith Horowitz manteve sua classificação de “venda” na AXP hoje e reduziu o preço-alvo para US$ 143 – aproximadamente onde a ação já está sendo negociada no momento da escrita.

Destaques financeiros do terceiro trimestre da American Express

Ganhou US$ 2,45 bilhões em relação aos US$ 1,88 bilhão do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 2,47 para US$ 3,30

A receita aumentou 13% ano a ano, para US$ 15,38 bilhões

O consenso foi de US$ 2,95 por ação e receita de US$ 15,36 bilhões

Os gastos dos titulares de cartão aumentaram 7,0% ano a ano no terceiro trimestre

A American Express disse que viagens e lazer/entretenimento continuaram a ser o centro dos gastos no trimestre recentemente concluído. No “ Squawk on the Street ” da CNBC, Nathan Sheets – o economista-chefe global do Citi disse:

O consumidor dos EUA tem sido excepcionalmente forte. É realmente difícil, nesta fase, ver muitas evidências de uma desaceleração significativa no consumo.

No início desta semana, o US Census Bureau informou que as vendas no varejo subiram mais do que o esperado, 0,7% em setembro.

“Millennial and Gen Z consumers continue to be the fastest-growing portion of our cardmember base," American Express CEO Steve Squeri told analysts on a conference call.



Alix Steel and Guy Johnson discuss https://t.co/mA72zevYAG pic.twitter.com/XNwNGLK1wN — Bloomberg TV (@BloombergTV) October 20, 2023

