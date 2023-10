Apple supostamente gastará US$ 1,0 bilhão por ano na geração AI

A Apple Inc (NASDAQ: AAPL) está em foco esta manhã após um relatório de que decidiu gastar US$ 1,0 bilhão por ano para expandir sua presença em inteligência artificial generativa.

Houve rumores de Apple GPT

Embora o titã da tecnologia já utilize a inteligência artificial para aprimorar fotos, por exemplo – ele ainda não possui um produto Gen AI em particular, como seus pares Microsoft e Google.

Mas um relatório da Bloomberg na segunda-feira falou sobre Ajax – seu modelo de linguagem grande mais avançado até o momento. Além disso, também houve rumores sobre o Apple GPT, que é essencialmente um chatbot como o ChatGPT.

A multinacional deverá divulgar os resultados financeiros do quarto trimestre no dia 2 de novembro. O consenso é que ela ganhará US$ 1,39 por ação, contra US$ 1,29 por ação há um ano.

As ações da Apple caíram 14% em relação ao máximo acumulado no ano, no momento da escrita.

Apple quer integrar IA com Siri

As iniciativas de IA nas quais a Apple Inc pretende gastar muito para avançar serão lideradas por John Giannandrea – seu vice-presidente sênior de aprendizado de máquina e estratégia de inteligência artificial, de acordo com a Bloomberg.

Alegadamente, a empresa listada na Nasdaq deseja integrar IA ao Apple Music, Mensagens e Siri. Ele também deseja explorar a aplicação de inteligência artificial no Xcode para ajudar potencialmente os desenvolvedores de aplicativos.

Um porta-voz da empresa sediada em Cupertino ainda não comentou a reportagem da Bloomberg de segunda-feira.

Na semana passada, o analista da Jefferies, Edison Lee, disse aos clientes em uma nota de pesquisa que a Huawei destronou o iPhone na China, conforme relatado pela Invezz aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.