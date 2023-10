Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) está apresentando tendência de alta em horas estendidas após relatar resultados que superaram o mercado em seu terceiro trimestre fiscal.

Meta emitiu orientação sólida para o quarto trimestre

As ações também subiram porque a orientação também estava praticamente alinhada com as estimativas de Street.

A Meta agora prevê que sua receita caia entre US$ 36,5 bilhões e US$ 40 bilhões em seu atual trimestre financeiro, contra os analistas de US$ 38,7 bilhões. Ainda assim, Nicole Webb, do Wealth Enhancement Group, disse hoje:

Eu diria que sou um acionista cauteloso. Eles têm um histórico de não andar bem na corda bamba em termos de inovação, ao mesmo tempo em que permanecem disciplinados nos gastos.

Ela está particularmente cautelosa porque um grupo bipartidário de 33 procuradores-gerais apresentou uma queixa contra a Meta Platforms no início desta semana (saiba mais).

More than 40 states and D.C. have sued Meta, the parent company of Facebook and Instagram.



They accuse the tech giant of building addictive features into its social media platforms that contribute to a youth mental health crisis.@TheStephSy interviews @COAttnyGeneral. pic.twitter.com/khqTvRKq3l — PBS NewsHour (@NewsHour) October 24, 2023

A Meta Platforms espera que a moeda seja um vento favorável de dois pontos percentuais no quarto trimestre. Também foi positiva a margem operacional que quase duplicou em relação ao ano anterior, para 40% no terceiro trimestre, à medida que o gigante da tecnologia continuava a cortar custos.

A multinacional concluiu o terceiro trimestre com uma redução de 24% no quadro de funcionários, o que contribuiu para uma queda de 7,0% nas despesas gerais. Mas no “Closing Bell” da CNBC, Nicole Webb acrescentou:

Se vamos pensar em aplicar dinheiro fora dos títulos do Tesouro hoje, será em metaplataformas? É aí que nossa empresa está dizendo não.

https://www.youtube.com/watch?v=FMiD02-_QOQ

A Meta agora prevê que os gastos de capital sejam limitados a US$ 29 bilhões este ano, em comparação com sua previsão anterior de até US$ 30 bilhões. No entanto, espera entre 30 mil milhões e 35 mil milhões de dólares de CAPEX em 2024.

Outros números notáveis no comunicado de imprensa sobre lucros incluem um aumento de 31% nas impressões de anúncios. O preço por anúncio, no entanto, caiu 6,0% em média. De acordo com Gene Munster, da Deepwater Asset Management:

A razão para possuir o Meta é que eles têm um bloqueio em termos de alcance que nenhum outro anunciante pode obter. E estão fazendo isso de uma forma mais lucrativa do que há três anos. Além disso, a avaliação é atraente.

Reels agora também é neutro em relação à receita total de anúncios, de acordo com o CEO Mark Zuckerberg. A Meta espera que os vídeos curtos sejam um catalisador material para o crescimento da receita no futuro.

Threads – uma plataforma de mensagens lançada recentemente para competir com o X agora tem pouco menos de 100 milhões de MAUs.

Destaques financeiros do terceiro trimestre da Meta Platforms

Ganhou US$ 11,6 bilhões em relação aos US$ 4,4 bilhões do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 1,64 para US$ 4,39

A receita aumentou 23% ano a ano, para US$ 34,2 bilhões

O consenso foi de US$ 3,64 por ação e receita de US$ 33,6 bilhões

Encerrou o trimestre com 3,14 bilhões de DAUs – alta de 7,0%

US$ 11,23 de ARPU no terceiro trimestre também foi melhor que o esperado

O Reality Labs perdeu outros US$ 3,74 bilhões no terceiro trimestre. A unidade do metaverso perdeu um total de US$ 11,47 bilhões e a Meta Platforms espera que essa perda aumente em 2024. Munster acrescentou:

Reality Labs ainda é um ponto sensível para mim. Eu gostaria que eles não gastassem US$ 15 bilhões. Isso é absolutamente absurdo. Isso simplesmente não faz sentido.

https://www.youtube.com/watch?v=kh51FU-bEe4

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.