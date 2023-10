O preço do Bitcoin (BTC) atingiu uma alta de US$ 30.988 na exchange de criptomoedas Bitstamp na segunda-feira, com a criptomoeda líder conseguindo um fechamento semanal acima do nível de US$ 30 mil pela primeira vez desde meados de julho. Em outros lugares, Ethereum, Chainlink e Solana dispararam à medida que as principais altcoins se beneficiaram de uma dose de sentimento de alta em todo o mercado de criptomoedas.

Em meio à exuberância do mercado vista na semana passada, o Memeinator (MMTR) criou ondas próprias no mundo das moedas meme. Lançado há apenas algumas semanas, o projeto que cruza criptografia e inteligência artificial passou por três de seus estágios de venda de tokens

Altcoins disparam enquanto os touros do BTC visam alta no acumulado do ano

Bitcoin acima de US$ 30 mil vê os touros enfrentando um nível de resistência de longo prazo marcado pela alta acumulada no ano de US$ 31.862 registrada em 10 de julho. O BTC recuou da barreira de oferta em duas tentativas anteriores em abril e julho, e a última perspectiva sugere touros poderia lutar para quebrá-lo.

No entanto, analistas de mercado dizem que a criptomoeda carro-chefe está ganhando impulso que pode levá-la a explodir além do nível em um mercado altista, provavelmente catalisado por uma aprovação de ETF de Bitcoin à vista e pela redução do BTC pela metade em 2024.

Enquanto o Bitcoin se prepara para atacar a barreira de US$ 31 mil, os analistas apontam para ganhos notáveis para várias altcoins importantes. Ao contrário das fases de fuga anteriores do BTC, onde os altcoins ficaram para trás, desta vez vemos várias delas apresentarem desempenho superior. Além do Ethereum, que ultrapassou os US$ 1.700, Chainlink, Solana, Polygon, Aptos e Aave registraram movimentos significativos.

📈 Unlike #Bitcoin's previous two brief visits to $30K, this latest resistance level break to end the weekend has occurred as #altcoins surge, rather than falling behind $BTC's price. $LINK, $MATIC, $UIP, $APT, and $AAVE are all seeing their best performing decouplings of 2023. pic.twitter.com/ci7MPh25yf — Santiment (@santimentfeed) October 23, 2023

Embora as operações de realização de lucros provavelmente exerçam pressão sobre os compradores, a probabilidade de continuação do movimento de alta do Bitcoin nos próximos meses tem animado o mercado em relação ao que é possível no próximo mercado de alta. Isso leva os investidores a buscar se posicionar adequadamente, incluindo a participação em projetos potencialmente excepcionais que estão atualmente conduzindo suas vendas de tokens.

O Memeinator é o centro das atenções nas pré-vendas de criptomoedas

As moedas meme tiveram uma queda em sua fortuna durante o verão, após moedas como Pepe registrarem ralis parabólicos que desencadearam uma onda de novos projetos de memes. Muitos simplesmente copiaram Dogecoin, Shiba Inu e Pepe, que continuam sendo as principais moedas de meme inspiradas em cães e sapos no mercado. No entanto, o mundo dos memes está inundado com inúmeras moedas de meme de qualidade inferior, e o whitepaper do Memeinator vislumbra um projeto orientado pela comunidade que será “a moeda de meme que reinará sobre todas as outras”.

Para fazer isso, o meme alimentado por IA procurará e destruirá todos os cães e sapos que considerar fracos e que “tiveram o seu dia”.

Se o Memeinator cumprir seu roteiro de projeto conforme o julgamento chega ao mundo das moedas meme, os primeiros investidores podem ter conquistado uma grande joia no longo prazo. Isso ocorre porque o Memeinator utilizará sua série de ferramentas de inteligência artificial para proporcionar utilidade adicional ao token MMTR. Enquanto muitos dos possíveis concorrentes de moedas meme falharem, os detentores de MMTR poderão acessar benefícios adicionais por meio de recursos como recompensas de staking e utilidade em jogos.

A perspectiva positiva para o projeto pode ser devido ao ressurgimento do play-to-earn (P2E) e às previsões otimistas para as criptomoedas em geral. Além da listagem do token nas principais exchanges, a demanda e o aumento positivo podem vir com o lançamento do jogo Memescanner e Meme Warfare.

Atualmente, a fase 4 tem o preço do MMTR em $0,0118, com mais de $817 mil arrecadados. O enorme interesse observado na fase quase esgotada sugere que não será muito tempo antes de o Memeinator ultrapassar a marca de US$ 1 milhão na pré-venda. Os entusiastas de criptomoedas que estão de olho na próxima joia dos memes podem considerar o Memeinator, cuja pré-venda oferece 62,5% do fornecimento total.

Saiba mais sobre o Memeinator aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.