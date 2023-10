Pro diz que ‘estamos preparados para uma alta de final de ano’ após os dados do PCE de hoje

abriu hoje no verde, depois de o Bureau of Economic Analysis dos EUA ter afirmado que o principal índice de preços de despesas de consumo pessoal estava em linha com as expectativas em Setembro.

Stephanie Link compartilha sua visão sobre o S&P 500

No mês, o indicador de inflação preferido do Fed aumentou 0,3%, contra um aumento mais estreito de 0,1% em agosto.

Ainda assim, Stephanie Link – a estrategista-chefe de investimentos da Hightower está convencida de que o índice de referência em breve começará a voltar para cima. No “ Squawk Box ” da CNBC, ela disse hoje:

Acho que teremos mais uma semana, talvez mais duas semanas de instabilidade e então estaremos preparados para um rali de fim de ano. É por isso que quero comprar algumas ações na fraqueza.

Em relação ao ano anterior, o núcleo do PCE situou-se em 3,7% em setembro. Observe que o S&P 500 caiu cerca de 10% em relação ao seu máximo acumulado no ano até o momento.

De quais setores em particular Link gosta?

Link vê oportunidades atualmente principalmente nas ações de tecnologia. Ela até se abasteceu de ações do Google esta semana sobre o declínio pós-lucro, já que “os números foram melhores do que a reação no preço das ações”.

A especialista da Hightower também permanece otimista em relação à energia, especialmente porque nomes como a Chevron, de sua propriedade, pagam um rendimento de dividendos bastante interessante.

Também na sexta-feira, o BEA informou que o PCE principal subiu 3,4% no ano e 0,4% no mês. Os gastos pessoais aumentaram mais do que o esperado, 0,7% em setembro, enquanto a renda pessoal aumentou 0,3%, 10 pontos base abaixo da estimativa do Dow Jones.

Na semana passada, John Stoltzfus, da Oppenheimer, disse que o S&P 500 ainda poderia terminar o ano em torno do nível 4.900, conforme Invezz relatou aqui.

