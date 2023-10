O preço da Jasmy Coin acabou de quebrar um recorde importante com o aumento do Bitcoin no Japão

O preço da Jasmy Coin (JASMY) teve um retorno espetacular nos últimos dias, à medida que os investidores aplaudem a alta da criptomoeda. A moeda subiu para US$ 0,0040, o nível mais alto desde 15 de agosto. Aumentou nos últimos 11 dias consecutivos, a primeira vez que tal coisa aconteceu desde que há registo.

O Bitcoin do Japão está crescendo

Jasmy, popularmente conhecido como Bitcoin do Japão, apresentou forte tendência de alta nos últimos dias. Essa recuperação aconteceu à medida que o sentimento na indústria de criptografia melhorou, o que empurrou a maioria das moedas para cima recentemente.

O Bitcoin disparou do mínimo do mês passado de US$ 24.800 para US$ 35.000, enquanto o valor total de mercado de todas as criptomoedas saltou para mais de US$ 1,2 trilhão. Na maioria dos casos, altcoins como Solana e Jasmy aumentam quando o Bitcoin está prosperando.

Existem três razões principais pelas quais o Bitcoin e outros tokens estão aumentando. Primeiro, há sinais de que a Securities and Exchange Commission (SEC) aprovará um ETF Bitcoin à vista. Este será um movimento fundamental que deverá conduzir a mais fluxos de investidores institucionais.

Em segundo lugar, muitos investidores contrários acreditam que o Bitcoin é um investimento melhor à medida que a dívida pública dos EUA aumenta. O governo acumulou mais de US$ 33,6 trilhões em dívidas nos últimos anos. Esta dívida aumentou em mais de 600 mil milhões de dólares só nas últimas semanas.

Portanto, os investidores acreditam que o Bitcoin é uma boa versão digital do ouro. Terceiro, o BTC superou outros ativos nas últimas décadas. Teve um desempenho melhor do que os índices de ouro, prata e ações americanas, como o Dow Jones e o Nasdaq 100.

No caso de Jasmy, há sinais de que os traders também estão bombeando o token em plataformas de mídia social como Twitter e StockTwits. Foi uma das moedas mais populares nessas plataformas.

Previsão de preço Jasmy Coin

Gráfico JASMY por TradingView

O gráfico diário mostra que a moeda Jasmy teve um forte retorno nos últimos dias. Essa recuperação estava de acordo com minha última previsão da JasmyCoin . Ao longo do caminho, a moeda cruzou a linha de tendência descendente que conecta as oscilações mais altas desde 25 de junho.

Também subiu acima das médias móveis de Arnaud Legoux (ALMA) de 50 e 200 dias. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) passou para o nível extremo de sobrecompra. Portanto, suspeito que a moeda recuará em breve e então retomará a tendência de alta até o principal ponto de resistência em US$ 0,0047, o ponto mais alto em 24 de junho.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.