Previsão de preço do Cosmos à medida que o ATOM viola a faixa em meio a sólidas tendências de alta

As últimas tendências de alta no mercado de criptografia fizeram com que o Cosmos rompesse a faixa de US$ 6,30 a US$ 7,58, encerrando seu modo de consolidação. O movimento ascendente indica um impulso de alta ampliado dentro do ecossistema ATOM, sinalizando um possível início de um aumento sólido. O token era negociado a US$ 7,49 até o momento, ganhando 1,93% nas últimas 24 horas.

Cosmos visa mais vantagens

ATOM imprimiu a faixa de US$ 6,30 a US$ 7,58 durante a primeira quinzena de setembro. A altcoin violou este território após uma recuperação de 10% em 30 de outubro. O rompimento sólido indica impulso de compra amplificado.

Enquanto isso, um novo teste de US$ 0,748 como ponto de apoio pode representar uma oportunidade de compra do ATOM. Além disso, tal retração fará com que o indicador RSI seja testado novamente para receber mais compradores. Uma recuperação decisiva de US$ 7,58 pode catalisar subidas para transformar US$ 8,42 em suporte antes de abrir o caminho em direção ao obstáculo de US$ 10,81.

Isso se traduziria em um aumento de 42% em relação aos US$ 7,58 e um aumento de quase 30% em relação aos US$ 8,42. Os desenvolvimentos positivos na rede Cosmos e o otimismo no mercado geral apoiarão a trajetória ascendente da ATOM.

O Bitcoin permanece preparado para aumentos prolongados em meio ao otimismo do ETF BTC. Seu fechamento semanal de alta sugere mais tendências de alta para o BTC e o mercado de criptomoedas.

No entanto, o súbito impulso de venda arruinará a postura de alta. Isso fará com que o preço do Cosmos caia e uma vela de 24 horas fechando abaixo de US$ 6,93 cancelará a jornada ascendente, possivelmente mergulhando o ATOM para US$ 6,28 – uma queda de 9,45%.

