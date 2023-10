USD/RUB: perspectiva para o rublo enquanto a Rússia impõe novos controles cambiais

A taxa de câmbio USD/RUB continuou caindo esta semana, com o rublo russo apresentando uma forte recuperação. O par caiu para uma mínima de 91,86 na terça-feira, muito abaixo da máxima acumulada no ano de 102,15.

Rublo russo recupera

O rublo russo registou uma forte recuperação nas últimas semanas, ajudado pelos elevados preços do petróleo bruto e pelos controlos cambiais. Também teve um bom desempenho, ajudado pelos contínuos controlos cambiais por parte do governo russo.

O mais recente controlo cambial aconteceu esta semana, quando o governo impôs novas regras sobre as empresas que abandonam as suas operações na Rússia. Segundo o FT, estes países precisam de vender as suas operações em rublo.

Alternativamente, estas empresas podem aceitar moedas estrangeiras como o dólar americano ou o euro. Contudo, neste caso, estas empresas devem concordar com um atraso prolongado que pode levar a perdas substanciais.

A esperança do governo é que estes novos controlos de capitais impeçam a fuga de capitais destas empresas. Empresas como Coca-Cola, Heineken e PwC saíram do mercado russo desde o início da guerra.

O governo russo e o banco central anunciaram várias medidas para salvar a moeda. O banco central aumentou as taxas de juro várias vezes este ano, enquanto o governo forçou as grandes empresas a vender parte da sua moeda estrangeira.

O par USD/RUB também recuou por outras razões. Primeiro, a economia russa está bem, ajudada pelo aumento dos gastos militares. A taxa de desemprego permanece em 3,0%.

Além disso, a Rússia ainda ganha milhares de milhões de dólares à medida que o preço do petróleo bruto aumenta. Numa nota publicada na terça-feira, o Banco Mundial alertou que o preço poderia atingir os 150 dólares se a guerra entre Israel e o Hamas se intensificasse.

Além disso, há sinais de que a Rússia ganhou a guerra contra a Ucrânia. A contra-ofensiva da Ucrânia falhou enquanto a Rússia detém um quinto do país. Além disso, as ações russas atingiram o máximo em vários anos.

Análise técnica USD/RUB

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio de USD para RUB tem apresentado uma forte tendência de alta este ano. Recentemente, formou um padrão de topo duplo em 102.01. Na análise da ação do preço, esse padrão geralmente é um bom sinal de baixa.

O par USD/rub moveu-se abaixo do lado inferior do canal ascendente mostrado em vermelho. Também caiu abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 25 dias. As duas MAs criaram até um padrão cruzado de baixa.

Portanto, a perspectiva para o par é de baixa, com o próximo nível a observar sendo o nível psicológico em 85. O cenário alternativo é onde a ação se recupera e testa novamente o nível psicológico chave em 100.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.