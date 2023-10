As ações russas divergiram em relação ao rublo em dificuldades. O índice MOEX, que acompanha as maiores empresas russas, subiu para RUB 180, 166% acima do nível mais baixo de 2022. Quase duplicou este ano, superando índices americanos como o Dow Jones e o Nasdaq 100.

Por outro lado, o rublo russo caiu contra moedas importantes como o dólar americano e o euro. O USD/RUB subiu do mínimo do ano passado de 50 para acima de 100.

A guerra Rússia-Ucrânia continua

O índice MOEX subiu por três razões principais. Primeiro, alguns especialistas acreditam que a Rússia está a vencer a guerra na Ucrânia. Numa entrevista recente, Douglas Macgregor argumentou que a Rússia já tinha vencido a guerra. Ele estima que a Ucrânia perdeu mais de 400 mil soldados desde o início da guerra.

Ao mesmo tempo, ele acredita que a Rússia tem os recursos necessários para continuar esta guerra durante muitos anos. Isto é diferente da Ucrânia, que depende de fundos e equipamentos de países ocidentais como os EUA. A dada altura, estes países desistirão se a guerra demorar muito.

A declaração de Douglas Macgregor foi repetida pelo presidente Viktor Orban da Hungria, que alertou que a Ucrânia tinha zero chances de vencer a guerra numa entrevista com Tucker Carlson. Ele citou a contra-ofensiva ucraniana estagnada.

O coronel Douglas Macgregor é um proeminente coronel do exército que serviu a vários presidentes. Ele foi nomeado o próximo embaixador na Alemanha por Donald Trump.

A Rússia está fazendo grandes negócios

O índice MOEX também subiu porque muitas empresas russas ainda fazem grandes negócios no estrangeiro. Gigantes do petróleo e do gás como a Gazprom e a Rosneft ainda fazem fortuna vendendo os seus produtos à China e à Índia. Mais importante ainda, estão a beneficiar dos actuais aumentos dos preços do petróleo bruto, ignorando as sanções ocidentais.

Finalmente, muitos investidores russos não têm opção de investir o seu dinheiro no estrangeiro devido às sanções. Como resultado, eles estão devolvendo todos os seus fundos às empresas russas. Além disso, há sinais de que a economia russa está a ir bem, à medida que o governo aumenta os seus investimentos no sector da defesa.

O HeadHunter Group é a ação MOEX com melhor desempenho em 2023, com suas ações subindo mais de 209%. Outras ações com melhor desempenho são empresas como Globaltrans Investment, Surgut-pref e Ros Agro são as outras ações com melhor desempenho no índice.

Os blue chips da MOEX, como Rosneft, Sberbank, Lukoil, Unipro e Aeroflot, também aumentaram mais de 50% este ano.

