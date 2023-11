Sam Bankman-Fried (SBF) é culpado: o que vem a seguir para Do Kwon e John Karony?

A maior história criptográfica do ano acabou de acontecer, enviando ondas de choque por toda a indústria. Após algumas horas de deliberações, um júri em Nova Iorque considerou Sam Bankman-Fried (SBF) culpado de todas as sete acusações contra ele.

Ele não tinha nenhuma chance, pois o governo apresentava um caso sólido contra ele. E o mais importante é que todos os seus ex-executivos seniores, incluindo Caroline Elison, se declararam culpados e testemunharam contra ele.

Ao todo, Sam Bankman-Fried enfrenta mais de uma década de prisão, e a maioria dos analistas espera que ele cumpra pelo menos 15 anos. Ele também enfrenta acusações adicionais em Nova York. Por exemplo, ele foi acusado de fazer contribuições ilegais para a campanha, o que poderia levá-lo a ganhar anos adicionais.

https://www.youtube.com/watch?v=Wr50fstxyLQ

Do Kwon pode estar em apuros

O veredicto da SBF causou arrepios em dois outros executivos de criptografia de alto nível: Do Kwon da Terra e John Karony da Safemoon. Do Kwon, um sul-coreano enfrenta décadas de prisão tanto em seu país natal quanto nos Estados Unidos.

Ele agora está preso em Montenegro, onde foi pego quando fugia para Dubai. Os promotores dos dois países o acusam de liderar um gigantesco esquema de criptografia que resultou em perdas de mais de US$ 40 bilhões.

O cerne do caso é que Do Kwon fez declarações erradas sobre a segurança do TerraUSD, uma stablecoin algorítmica. Ao contrário do Tether e do USD Coin, a moeda não era respaldada por nenhuma moeda fiduciária. Em vez disso, manteve sua estabilidade por meio de uma complexa engenharia de computação.

Uma das falsas alegações é sobre o Chai, um produto fintech popular na Coreia do Sul. Do Kwon alegou que a empresa operava com tecnologia da Terra. Este foi um movimento importante, pois muitos investidores consideraram-no um bom caso de uso para a plataforma Terra. Embora Chai tenha usado o Terra inicialmente, ele parou em 2020.

Do Kwon está agora detido na prisão por usar documentos falsos. Ele também permanecerá sob custódia enquanto passa pelo processo de extradição. Os analistas acreditam que a Dow Kwon também enfrentará décadas de prisão.

E John Karony?

John Karony é outro executivo de criptografia que está com sérios problemas com a lei. Ele foi preso esta semana e enfrenta diversas acusações de peculato e fraude de valores mobiliários em Nova York.

Ao contrário de Do Kwon e SBF, Karony não é uma figura dominante na indústria de criptografia. Ele fundou Safemoon, uma moeda meme que se tornou popular em 2021 durante o frenesi da moeda meme.

Safemoon prometeu aos detentores retornos notáveis simplesmente comprando e mantendo-o. Agora, os promotores alegam que Karony e seus co-acusados gastaram o dinheiro para comprar itens luxuosos, como veículos e casas. Ao todo, eles gastaram mais de US$ 200 milhões em fundos de clientes. Em nota, o promotor disse:

“Conforme alegado, os réus enganaram deliberadamente os investidores e desviaram milhões de dólares para alimentar seu esquema ganancioso e enriquecer comprando um carro esportivo Porsche personalizado, outros veículos de luxo e imóveis.”

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.