Banco da Inglaterra lança planos de regulamentação de stablecoin como parte de transformar a Grã-Bretanha em um centro criptográfico

O Banco da Inglaterra (BOE), o banco central do Reino Unido, lançou recentemente um plano para regular as stablecoins e dar um passo mais perto de fornecer regras adequadas para a indústria criptográfica mais ampla.

Tanto o BOE como a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), o órgão de fiscalização financeira do país, pretendem seguir as regras que o governo do Reino Unido divulgou na semana passada para garantir o monitoramento adequado do setor de ativos digitais.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Reino Unido quer ser o próximo grande centro criptográfico

Copy link to section

A proposta em questão dizia que o país veria em breve a chegada de regulamentações para stablecoins lastreadas em moedas fiduciárias. Espera-se que os regulamentos entrem em ação no início de 2024.

De acordo com o documento do governo do Reino Unido, espera-se que o Banco da Inglaterra regule as stablecoins sistêmicas, enquanto a FCA permanece responsável por governar o mercado criptográfico mais amplo.

Rishi Sunak, o primeiro-ministro do Reino Unido, também anunciou que deseja que o país se torne um centro criptográfico. Nesse caso, o país poderia se juntar a países como Cingapura, Hong Kong e Dubai como um dos locais criptográficos mais desejáveis do mundo.

No entanto, para atingir esse nível, o Reino Unido exige primeiro a introdução de regras claras para as empresas de criptografia e os próprios ativos digitais.

Estes são os objectivos nos quais as instituições financeiras e os reguladores do país devem concentrar-se em primeiro lugar. Além disso, uma vez que a UE e o Japão tentaram introduzir regulamentos semelhantes, o Reino Unido tem alguns concorrentes.

Detalhes sobre os regulamentos de stablecoin

Copy link to section

De acordo com o novo artigo, o Banco da Inglaterra pretende focar apenas em stablecoins lastreadas na libra esterlina.

Isto foi explicado numa carta da Autoridade de Regulamentação Prudencial (PRA), que afirmou que os riscos de contágio seriam menores para stablecoins usadas em sistemas de pagamento sistêmicos regulados pelo banco do que para alternativas como dinheiro eletrônico ou outras stablecoins regulamentadas capturadas pela FCA regime.

A FCA também confirmou que qualquer pessoa que pretenda emitir uma nova stablecoin precisará primeiro da permissão do regulador antes que suas stablecoins comecem a circular no Reino Unido ou a partir dele. O jornal acrescentou que os emissores podem ficar com a receita dos juros e o retorno dos ativos de garantia.

No entanto, a FCA observou:

Estamos conscientes de que isto pode ser considerado injusto para os consumidores, se as taxas de juro continuarem a permanecer elevadas e a subirem significativamente (dado que se espera que os ativos regulamentados de apoio às stablecoins sejam protegidos como ativos de clientes).

À medida que o Reino Unido e as outras nações mencionadas continuam a fazer tentativas para fornecer uma estrutura regulatória funcional e finalmente legalizar a indústria de criptografia, nenhum esforço desse tipo foi feito nos EUA até o momento, fazendo com que o país ficasse atrás de muitas nações em escala global..

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.