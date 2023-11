As ações da Digital World (DWAC) despencaram: evite Trump SPAC a todo custo

O preço das ações da Digital World Acquisition (NASDAQ: DWAC) oscilou lateralmente nas últimas semanas, enquanto os investidores aguardavam a eventual fusão. As ações foram negociadas a US$ 15,45 na terça-feira, alguns pontos acima da mínima do mês passado, de US$ 14,25. Ao todo, subiram 25% em relação ao ponto mais baixo já registado e permanecem 91% abaixo do máximo histórico.

Oportunidades e riscos futuros

A maior notícia do ano do DWAC foi o acordo de US$ 18 milhões com a Securities and Exchange Commission (SEC). O acordo, embora caro, encerrou uma longa disputa que impediu a eventual fusão do SPAC com o Truth Social de Trump.

A outra grande novidade foi a decisão do SPAC de estender o período de due diligence até setembro de 2024. Na maioria dos períodos, as fusões do SPAC levam menos de 7 meses para serem concluídas. Isso levanta algumas questões sérias sobre se o acordo se concretizará.

Existem algumas oportunidades para ações DWAC pela frente. Primeiro, os analistas acreditam que a Truth Social verá mais atividade nas próximas eleições gerais em 2024. Na maioria dos períodos, empresas de mídia social como Twitter, Reddit e Facebook veem mais atividade em período eleitoral.

A outra oportunidade provável é que a actividade da rede tenha mais procura, uma vez que os julgamentos criminais de Trump provavelmente levarão a mais actividade. Tudo isso pode gerar mais receita para a empresa.

Gráfico DWAC por TradingView

Os riscos superam as oportunidades

Acredito que a DWAC e a Truth Social de Trump enfrentam mais desafios do que oportunidades. Primeiro, há o fato de que o Truth Social não está indo bem em termos de uso. Uma olhada nas métricas do usuário mostra que Trump tem menos de 6 milhões de seguidores do Truth Social.

Em contraste, ele tinha mais de 80 milhões de seguidores no Twitter. Portanto, a realidade é que não tem escala para competir com empresas como Twitter, Facebook e Snap.

Em segundo lugar, a Truth Social enfrenta riscos de monetização, uma vez que muitas grandes empresas não quererão ser associadas ao lado da direita. Vimos isso na grande mídia, onde muitas grandes empresas se mantiveram longe da Fox News e até mesmo da Rumble.

Terceiro, historicamente, os SPACs não tiveram um bom desempenho. SPACs populares como Virgin Galactic, ContextLogic, VinFast e Canoo despencaram fortemente nos últimos meses. Portanto, existe a probabilidade de que as ações da DWAC continuem caindo após a fusão da SPAC.

Além disso, o Truth Social enfrenta forte concorrência no espaço da direita. O maior concorrente é o X, anteriormente conhecido como Twitter, que resolveu em grande parte o desafio que o Truth Social queria resolver. Sob Elon Musk, o Twitter tornou-se agora uma grande tenda para pessoas de todas as ideologias. Uma análise mais detalhada de outras redes sociais conservadoras, como Gab e Parler, mostra que elas têm lutado para ganhar força. Parler fechou em agosto.

Mais importante ainda, a Truth Social ainda não tem grande participação de mercado no mercado internacional, o que é importante para todas as empresas de mídia social. Além disso, a empresa depende totalmente de Trump, o que é uma situação de alto risco.

Portanto, todos estes factores explicam porque é bastante arriscado investir em acções DWAC. Para ser claro, as ações muitas vezes sofrerão pequenas pressões, o que torna sua aquisição bastante arriscada.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.