Índice Nikkei 225: padrão de alta se forma após novo estímulo no Japão

O índice Nikkei 225 se recuperou nos últimos dias, com a taxa de câmbio USD/JPY atingindo seu nível mais alto em mais de três décadas. O índice saltou para uma máxima de ¥ 32.700, muito superior à mínima do mês passado de ¥ 30.250. Está se aproximando do máximo acumulado no ano de ¥ 34.000.

Novo estímulo ao Japão

Copy link to section

O índice Nikkei 225 tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses, à medida que os investidores voltam para as ações do Japão. Esta recuperação coincidiu com o aumento das ações americanas.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O índice Dow Jones saltou para uma máxima de US$ 34.113, cerca de 5,50% acima do ponto mais baixo de outubro. Outros índices como o Nasdaq 100 e o S&P 500 também saltaram. Na maioria dos casos, estes índices globais tendem a ter uma correlação estreita entre si.

O outro principal catalisador para as ações do Japão é a decisão do governo de lançar uma nova política de estímulo. O gabinete do país concordou com um novo pacote de estímulo de 44 mil milhões de dólares para impulsionar a economia.

Estes fundos provirão da emissão de novos títulos governamentais e de 3,9 biliões de fundos excedentários do orçamento do ano passado. Os fundos também incluirão ajuda adicional para famílias de baixos rendimentos e reduções fiscais.

O novo pacote de estímulo será bem recebido pelos executivos das empresas japonesas. No entanto, provavelmente piorará as coisas para o Japão e para a sua moeda vulnerável, que despencou este ano. O iene japonês caiu mais de 30% nos últimos anos.

https://www.youtube.com/watch?v=ocEGZMMrMX4&pp=ygUOamFwYW4gc3RpbXVsdXM%3D

Os pacotes de estímulo, especialmente os dos Estados Unidos, ajudaram a alimentar a inflação e as dificuldades económicas na economia. Como parte da sua resposta à COVID-19, o governo americano e a Fed imprimiram biliões de dólares, que deram a indivíduos e empresas.

O estímulo do Japão chega num momento em que a economia não está em má situação. Embora a inflação tenha aumentado, permanece abaixo do nível comparativo de países como os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

O maior impulsionador no índice Nikkei 225 foi o Softbank. O preço das ações do Softbank saltou mais de 1%, mesmo depois que a WeWork da empresa entrou com pedido de proteção contra falência. Perdeu mais de US$ 15 bilhões na WeWork. As vendas líquidas do Softbank chegaram a 1,6 trilhão de ienes, enquanto seu prejuízo líquido foi superior a 931 bilhões de ienes.

A Sony, também uma das maiores empresas de entretenimento, disse que a sua receita foi de 2,8 biliões de ienes, enquanto o seu lucro operacional foi de 263 mil milhões. A maior fraqueza era o negócio de chips.

Previsão do índice Nikkei 225

Copy link to section

Gráfico Nikkei por TradingView

O gráfico diário mostra que o índice Nikkei 225 fez um retorno de alta nas últimas semanas. Ele testou novamente a importante resistência em ¥ 32.500, o lado superior do canal descendente. Permaneceu acima da média móvel de 50 e 25 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (rsi) movimentou-se acima do ponto neutro.

Portanto, a perspectiva para o índice Nikkei é otimista por enquanto, uma vez que formou um padrão de cunha descendente e alargada. Se isso acontecer, o próximo nível chave a ser observado será de ¥ 33.956, o ponto mais alto deste ano.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.