O Bitcoin (BTC) continua a ser o centro das atenções, pois tem como objetivo a indescritível marca de US$ 40.000. Os traders e investidores têm monitorado de perto os recentes movimentos de preços deste principal ativo digital.

No entanto, à medida que o BTC embarca na sua ascensão, existem preocupações crescentes sobre o declínio do volume de negociação, levantando questões sobre a sustentabilidade do seu atual rali.

Aumento do preço do Bitcoin

Após um hiato de 18 meses, o Bitcoin fez um retorno triunfante ao nível de US$ 37.000.

O mercado de criptomoedas, conhecido por sua natureza imprevisível, está mais uma vez mantendo os traders atentos. Na primeira quinzena de novembro, a maior criptomoeda do mundo registou um impressionante aumento de 6,6%, somando-se ao notável ganho de 30% no mês anterior de outubro.

A jornada do Bitcoin para US$ 40.000 está causando espanto devido à velocidade e magnitude dos ganhos recentes. Embora alguns vejam isso como um forte sinal de alta, outros são mais cautelosos, e por um motivo convincente.

Queda no volume de Bitcoin (BTC) levanta preocupações

Um dos principais fatores que causam preocupação entre os traders é o declínio do volume de negociações.

Bitcoin price vs. Bitcoin trading volume. Source: Blockchain.com

A ascensão do Bitcoin para $37.000 e além tem sido caracterizada pela ausência de um suporte forte de volume de negociação. Normalmente, movimentos de preço fortes deveriam ser acompanhados por uma atividade significativa de negociação, mas isso não tem sido o caso nas últimas semanas.

Os observadores do mercado são rápidos a salientar que esta discrepância entre preço e volume pode ser um sinal de alerta. O velho ditado “compre o boato, venda as notícias” vem à mente, e alguns traders estão receosos de que esta recuperação possa não ser tão sustentável quanto parece.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.