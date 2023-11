Previsões de preços criptográficos: Storj, Hifi Finance, EOS, Alchemy Pay (ACH)

As criptomoedas foram os ativos com melhor desempenho no mercado financeiro nesta semana. Ethereum subiu acima de US$ 2.000 pela primeira vez desde abril do ano passado. Da mesma forma, o preço do Bitcoin subiu para US$ 37.000, enquanto o valor de mercado combinado de todas as criptomoedas subiu para mais de US$ 1,4 trilhão.

Houve várias estrelas emergentes durante a semana. Bonk, a moeda meme Solana que cresceu em janeiro, subiu mais de 200%. Outros desempenhos de destaque foram Ethereum Classic, DeXe e ORDI. Este artigo analisará outras criptomoedas que surgiram, como Storj, Alchemy Pay, Hifi Finance e EOS.

Perspectiva de preço do Storj

Storj é uma grande plataforma blockchain que visa solucionar os maiores desafios enfrentados por empresas e indivíduos. Seu nicho está nas soluções de armazenamento descentralizado, onde permite que entidades armazenem documentos, arquivos e outros dados na plataforma.

Storj difere de plataformas populares como DropBox e Box porque usa infraestrutura de armazenamento descentralizada. O token Storj tornou-se parabólico, ajudado pela forte recuperação das criptomoedas. No gráfico diário, vemos que atingiu uma máxima de US$ 0,950, o nível mais alto desde junho de 2022.

A moeda cruzou vários pontos de resistência importantes durante esta onda. Ele saltou acima do ponto de resistência principal em US$ 0,5430, o ponto mais alto em outubro e US$ 0,5821 (máximo de 5 de julho).

O preço do Storj saltou acima de todas as médias móveis e está se aproximando do nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Portanto, a perspectiva para o STORJ ainda é otimista, com a próxima meta a ser observada sendo de US$ 1,0. O stop loss desta negociação será de US$ 0,70.

Previsão de preço Hifi Finance

Hifi Finance é um player pequeno, mas em rápido crescimento na indústria de blockchain. Ele fornece empréstimos a taxas fixas contra ativos digitais na rede Ethereum. Como outras criptomoedas, o Hifi esteve em uma faixa restrita durante o recente inverno criptográfico.

Essa consolidação terminou esta semana com o token atingindo uma máxima de US$ 1,20, o ponto mais alto desde 17 de setembro. No seu pico, subiu mais de 154% em relação ao nível mais baixo de outubro. Isso o torna um dos tokens de pior desempenho do mundo.

Hifi saltou acima do importante ponto de resistência de US$ 0,9336 e da média móvel de 50 dias. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) saltou para o nível de sobrecompra, enquanto o Índice Direcional Médio (ADX) aponta para cima.

Portanto, suspeito que o token retomará a tendência de baixa assim que os vendedores visarem o suporte principal em US$ 0,9336.

Previsão de preço EOS

Gráfico EOS por TradingView

O preço da criptografia EOS teve um forte desempenho esta semana. Aumentou depois que se descobriu que um ex-chefe da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), que agora lidera a Bullish Exchange, estava considerando fazer uma oferta pela FTX. Bullish é uma troca de criptografia pouco conhecida que foi formada por Block.one, o criador da EOS.

O gráfico diário mostra que o preço do token EOS atingiu o mínimo de US$ 0,518, onde formou um padrão de fundo duplo. Na maioria dos casos, esse padrão é um dos mais otimistas do mercado. Agora, a moeda moveu-se acima do ponto de resistência chave em US$ 0,6462, o decote do fundo duplo.

O token EOS agora ultrapassou a média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) formou um padrão de divergência de alta. Portanto, a perspectiva para a moeda ainda é otimista, com o próximo ponto importante a ser observado sendo US$ 0,8341, o ponto mais alto em 14 de julho. Este preço está cerca de 21% acima do preço atual.

Previsão de preço Alchemy Pay

Gráfico ACH da TradingView

O preço do Alchemy Pay (ACH) também entrou em alta esta semana. Esse desempenho aconteceu depois que a Binance abraçou sua tecnologia ao lançar a Cardrypto, plataforma de pagamentos.

Go grab your first crypto card powered by #AlchemyPay at just $0.01 and start spending your crypto like cash!

👇See the instructions below$ACH https://t.co/GG4y9zjb4f — Alchemy Pay|$ACH: Fiat-Crypto Payment Gateway (@AlchemyPay) November 10, 2023

O token ACH apresentou forte tendência de alta recentemente. Ele saltou de um mínimo de US$ 0,0127 em outubro para um máximo de US$ 0,025. Agora está no ponto mais alto desde 9 de junho deste ano. Ele disparou acima das médias móveis de 50 e 100 dias.

Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) saltou acima do nível de sobrecompra. Portanto, a perspectiva para o token é otimista, com o próximo nível a ser observado sendo de US$ 0,03, o que é cerca de 30% do nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.