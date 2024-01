Sinal de venda emergente: NEAR/USDT se aproxima do principal nível de resistência

Estratégia De Negociação NEAR/USDT Copy link to section Comprar/vender ativo: Vender NEAR/USDT

Preço de entrada: $ 3,50

Stop loss: US$ 3,82

Alavancagem: 1x

Obtenha lucro 1: $ 3,15

Obtenha lucro 2: $ 2,80

Obtenha lucro 3: $ 2,10

Prazo: 1-2 semanas

Lucro máximo: 40%

Perda máxima: 9%

Gráfico NEAR/USDT e análise técnica

Copy link to section

O preço do NEAR/USDT está se aproximando de uma grande área de resistência e oferta de US$ 3,50. O preço recuperou cerca de 70% nos últimos 3 dias e esta pode ser a oportunidade perfeita para lucrar com um potencial retrocesso.

Espero que o preço faça uma retração e possa cair para o nível de suporte de US$ 2,10 nos próximos dias. Os US$ 3,50 são um importante nível de resistência diária e o preço já está enfrentando rejeição desse nível.

Estou considerando o nível de resistência de US$ 3,50 para entrada vendida e minha meta para esta negociação é US$ 2,10. No entanto, a tendência geral a longo prazo possivelmente permanecerá altista.

Análise fundamental do protocolo NEAR

Copy link to section

Fundamentalmente, o preço seguirá principalmente as estratégias técnicas, uma vez que não há eventos fundamentais importantes que possam impactar substancialmente o preço do protocolo NEAR.

Protocolo NEAR para Tether ideias comerciais

Copy link to section

É provável que NEAR/USDT caia para o nível de suporte de US$ 2,10 nas próximas semanas e dias.

Vários níveis de lucro foram adicionados para garantir o lucro ao longo do caminho.

A relação risco-recompensa nesta negociação é de 1:4,4.

Os preços de entrada e stoploss foram colocados em níveis seguros com menor probabilidade de serem atingidos.

Boa sorte!

