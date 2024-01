O que está acontecendo com o preço da EOS nesta bonança criptográfica?

O preço do EOS continuou lentamente sua alta à medida que a bonança criptográfica em curso ganhava força. A moeda atingiu uma máxima de US$ 0,8916, seu ponto mais alto desde 10 de junho. Aumentou mais de 67% desde o seu ponto mais baixo este ano, dando-lhe uma capitalização de mercado de mais de 995 milhões de dólares.

A bonança criptográfica continua

O preço do EOS tem apresentado forte tendência de alta nas últimas semanas, ajudado pela contínua bonança da criptografia. O índice de medo e ganância passou para a zona de extrema ganância de 75, sinalizando que há mais compradores no mercado.

A EOS está reagindo a vários ventos favoráveis na indústria de criptografia. A um nível macro, há probabilidades crescentes de que os bancos centrais façam uma reviravolta nos próximos meses, uma vez que a inflação está a cair lentamente.

Na Europa, a inflação caiu para 2,4%, aproximando-se da meta do BCE de 2,0%. Da mesma forma, no Reino Unido e nos EUA, a inflação global caiu para 3,4% e 3,1%. Há sinais de que esta tendência continuará nos próximos meses.

Portanto, o cenário base entre os investidores é que estes bancos centrais começarão a cortar as taxas em 2024. A maioria dos analistas vê cortes nas taxas de mais de 75 pontos base entre estes bancos, à medida que equilibram a inflação baixa e o crescimento económico lento.

Fundamentalmente, a EOS não está a ir bem, uma vez que o crescimento do seu ecossistema continua sob pressão. De acordo com DeFi Llama, a rede tem um valor total bloqueado (TVL) de mais de US$ 100 milhões, abaixo do máximo acumulado no ano de US$ 106 milhões.

Uma olhada no ecossistema EOS mostra que esses ativos são dominados pelo EOS REX, um protocolo de empréstimo com US$ 49 milhões em ativos. PayCash, DefiBox e WhaleEx têm TVLs de mais de US$ 23 milhões, US$ 22,2 milhões e US$ 3,1 milhões.

O desafio para a EOS é que a concorrência na indústria aumentou nos últimos meses. Alguns dos maiores concorrentes que estão vencendo são Base, Sui e PulseChain.

Previsão de preço EOS

Gráfico EOS por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do token EOS teve um forte retorno nos últimos meses. Agora ultrapassou o nível de retração de Fibonacci de 38,2%. Também subiu acima das médias móveis de 50 e 100 dias, que formaram um padrão cruzado de alta.

O preço da EOS também está invalidando o padrão de topo duplo em US$ 0,8778. Na maioria dos casos, o padrão de topo duplo é um dos sinais mais pessimistas do mercado. Portanto, meu caso base é onde a moeda sobe e atinge a resistência chave de US$ 1,02, que é o ponto de retração de 61,8%. Este preço está cerca de 17,68% acima do nível atual.

