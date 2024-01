As empresas norte-americanas poderão em breve começar a usar o Bitcoin como um “ativo legítimo de reserva do tesouro”, diz Michael Saylor. Ele é o presidente executivo da MicroStrategy Inc.

Adoção do Bitcoin deve melhorar no futuro

O Bitcoin tem subido nas últimas semanas devido ao otimismo de que a Comissão de Valores Mobiliários aprovará em breve um ETF à vista que provavelmente aumentará o interesse institucional na maior criptomoeda do mundo.

Além disso, o crypto bull Michael Saylor disse recentemente à CNBC em uma entrevista que as novas regras estabelecidas pelo FASB (Financial Accounting Standards Board) sobre como as empresas públicas devem relatar seus ativos cripto poderiam acelerar a adoção do Bitcoin.

Observe que Antoni Trenchev – o cofundador da Nexo também espera que o BTC atinja US$ 100.000 em 2024.

O que é particularmente interessante sobre o Bitcoin é que ele é um termômetro. Simplificando, quando esta moeda descentralizada sobe, tende a ajudar todo o mercado a mover-se também na mesma direção.

Assim, desde que os ventos favoráveis acima mencionados catalisem um impulso ascendente contínuo no Bitcoin, seus pares incluem os projetos emergentes como Meme Moguls.

Meme Mogul – uma breve introdução

Meme Mogul é uma plataforma lançada recentemente que é alimentada por sua moeda meme nativa – o $MGLS. Mas tem muito mais a oferecer do que apenas a emoção normalmente atribuída ao espaço das moedas meme.

Para começar, o Meme Mogul vem integrado com um ecossistema de play-to-earn no qual você compete com outros magnatas e ganha recompensas emocionantes se os superar.

A plataforma também permite que você negocie ativos meme da mesma forma que negocia ações em uma bolsa. Essa é outra maneira de ganhar dinheiro com Meme Moguls.

Se essa não é sua preferência e você deseja ganhar de forma passiva por meio de staking, Meme Moguls ainda seria uma escolha adequada. Por fim, há os recursos exclusivos de metaverso e exposição a NFTs para os detentores de $MGLS, o que torna esse projeto ainda mais atrativo como investimento.

Interessado em saber mais sobre Meme Moguls e tudo o que ele representa? Visite seu site neste link.

$MGLS ainda não foi listado em uma exchange de criptomoedas

Lembre-se que Meme Moguls é uma plataforma descentralizada. Portanto, manter sua moeda meme nativa também lhe dá uma palavra a dizer sobre como o projeto se desenvolverá no futuro.

Meme Moguls está atualmente na segunda fase de sua pré-venda e já arrecadou bem mais de US$ 0,6 milhão, o que fala muito sobre o tipo de demanda que tem visto desde o seu lançamento.

$MGLS está atualmente sendo negociado por apenas $0,0023, mas a demanda mencionada sugere um significativo potencial de valorização no futuro. Sem mencionar que a meme coin ainda não foi lançada em uma exchange de criptomoedas, o que costuma proporcionar um impulso significativo no preço.

Meme Mogul também oferece atualmente um bônus de 30% em todos os depósitos por tempo limitado. Detalhes sobre isso estão disponíveis no site aqui.

Meme Mogul ($MGLS) pode se beneficiar dos ventos favoráveis da criptomoeda

Investir em uma moeda meme, compreensivelmente, é um convite à relutância para um investidor sério, considerando o risco envolvido.

Vale ressaltar que é um mercado que não valia nada antes da pandemia, mas já havia alcançado uma avaliação de cerca de $20 bilhões até o final de 2022. Esse é o tipo de crescimento rápido ao qual você estaria se beneficiando ao investir no Meme Mogul.

Como mencionado anteriormente, os ventos favoráveis que provavelmente ajudarão o espaço cripto em geral também podem beneficiar o $MGLS. Estes incluem o retorno esperado de uma política monetária branda.

No início deste mês, os membros do Comité Federal de Mercado Aberto sinalizaram três cortes nas taxas no próximo ano, depois de o índice de preços ao consumidor (IPC) ter atingido 3,1% em novembro – a leitura mais baixa desde março de 2021.

Para mais informações sobre o Meme Mogul ($MGLS) e sua pré-venda em andamento, clique aqui para visitar o site do projeto.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.