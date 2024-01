Cathie Wood – a fundadora da Ark Invest espera que alguns investidores “vendam as notícias” assim que a Comissão de Valores Mobiliários emitir sua aprovação para um ETF Spot Bitcoin.

Wood compartilha sua opinião sobre Bitcoin ETF

Wood está convencida de que o “movimento antecipado significativo” fará com que alguns investidores optem por pelo menos realizar alguns lucros após a aprovação regulatória de um fundo de investimento em Bitcoin.

Aqueles que estão se mudando e desfrutando de bons lucros provavelmente venderão nas notícias.

Ela fez esse comentário ao conversar com o Yahoo Finance em 26 de dezembro.

Curiosamente, porém, o investidor influente espera que a emoção de “vender com base em notícias” seja de curta duração. No longo prazo, a aprovação de um ETF Spot Bitcoin provará ser fortemente positiva para o BTC, acrescentou ela.

Isso ocorre principalmente porque o referido fundo negociado em bolsa permitirá que investidores institucionais acessem o Bitcoin – cujo preço aumentaria significativamente se eles alocassem apenas 0,1% de seus ativos para a maior criptomoeda do mundo, de acordo com Cathie Wood.

E é improvável que o benefício acima mencionado seja restrito ao Bitcoin apenas considerando que é um termômetro para todo o espaço criptográfico. Assim, projetos recém-lançados como a Pullix também poderão se beneficiar de sua vitória.

Uma breve introdução ao Pullix

A Pullix é basicamente uma exchange de criptomoedas híbrida que combina as forças de projetos centralizados e descentralizados em um só.

A plataforma fácil de usar é construída no blockchain Ethereum e visa, em particular, corrigir o problema de liquidez que normalmente está associado a uma exchange DeFi.

Outra característica que distingue a Pullix de seus concorrentes é o foco adicional na segurança. O projeto permite manter a custódia dos ativos sem perder os benefícios de segurança de uma exchange centralizada.

Por último, a Pullix é ainda mais empolgante porque emite um token nativo chamado PLX – o que transforma esta exchange de negociação em um investimento em si mesma.

Clique aqui para se aprofundar na Pullix e no que ela tem a oferecer.

O que há de único no token PLX?

A Pullix define seu token nativo como a primeira criptomoeda “trade-to-earn”. Isso significa que essencialmente você é recompensado por negociar na plataforma.

O token PLX está atualmente em pré-venda e já arrecadou bem mais de US$ 1,8 milhão em questão de dias, o que sugere que está vendo uma demanda sólida porque sua missão está repercutindo bem na comunidade criptográfica.

O token Pullix está atualmente custando apenas US$ 0,046, o que torna agora um momento apropriado para ganhar exposição. O próximo aumento de preços está previsto para daqui a oito dias.

O PLX é particularmente um investimento interessante, pois permite que você se beneficie do programa de compartilhamento de receitas da exchange de negociação. Para os detentores do token, é uma forma única de criar uma fonte adicional de renda passiva fixa.

Para obter detalhes sobre como comprar o token PLX em algumas etapas fáceis, visite o site aqui.

O que mais poderia ajudar a Pullix (token PLX)?

Negociar na Pullix também traz vários outros benefícios.

Por exemplo, a exchange possibilita o acesso a ferramentas de inteligência artificial da OpenAI para maximizar os retornos. A ausência de comissões com spreads reduzidos estão entre outras razões pelas quais este projeto blockchain está se destacando entre os traders.

Observe que há vários outros ventos favoráveis relacionados à criptografia que também podem beneficiar o token PLX nos próximos meses.

Um desses está programado para abril de 2024, quando o fornecimento total de Bitcoin será reduzido pela metade. O evento de halving geralmente resultou em um impulso para o BTC que tende a se refletir no mercado de criptomoedas como um todo.

Fora isso, o Federal Reserve dos EUA também deverá começar a cortar as taxas no próximo ano (leia mais). Isso historicamente despertou interesse em ativos de maior risco, como criptomoedas, incluindo o token PLX.

Interessado em saber mais sobre Pullix e seu token nativo? Acesse o site neste link.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.