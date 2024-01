Uma vitória de Trump será boa para os preços do BTC, Solana, IOTA e Zilliqa?

O Bitcoin e outras altcoins tiveram um forte desempenho em 2023, à medida que a indústria passava por vários ventos contrários e favoráveis. Os maiores ventos favoráveis foram as vitórias legais da Ripple Labs e da Grayscale contra a Securities and Exchange Commission (SEC).

Além disso, houve a questão da TradFi, já que muitas grandes empresas de serviços financeiros, como Blackrock, Invesco e Franklin Templeton, solicitaram um ETF Bitcoin à vista. Empresas como a Bolsa de Valores de Londres (LSEG) e o ANZ Bank adotaram a tokenização.

Além disso, há esperanças crescentes de que o Federal Reserve aprove um ETF Bitcoin à vista nas próximas semanas. Tal movimento será benéfico tanto para o BTC quanto para outras altcoins, uma vez que poderemos ver novas aplicações de ETF para altcoins.

Solana vs Bitcoin vs IOTA vs Zilliqa

Donald Trump e as criptomoedas

Copy link to section

Outro provável catalisador que poderia impulsionar criptomoedas como Bitcoin, Solana, IOTA e Zilliqa para cima são as próximas eleições nos EUA. Embora ainda seja muito cedo, há sinais de que a eleição será entre Donald Trump e Joe Biden.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

As pesquisas indicam que Trump tem vantagem sobre Joe Biden na corrida presidencial. No entanto, muitas coisas podem mudar, especialmente agora que Trump se encontra num limbo jurídico. Hunter Biden, filho de Joe Biden, também está em crise jurídica.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ainda assim, os analistas acreditam que as próximas eleições podem ser boas para as criptomoedas, agora que Trump está liderando contra Biden. A teoria é que uma vitória de Trump dará início a um novo quadro regulamentar em Washington.

Além disso, um presidente republicano nomeará um chefe relativamente amigável da Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Sob Biden, Gary Gensler adotou uma abordagem altamente combativa ao lidar com criptomoedas. Ele entrou com vários processos contra empresas como Binance e Coinbase. Numa nota recente, os analistas da VanEck disseram :

“Depois de uma eleição combativa que viu Donald Trump ganhar 290 votos eleitorais e recuperar a presidência, aumentando o otimismo de que a abordagem regulatória hostil da SEC será desmantelada, acreditamos que o preço do Bitcoin atingirá um máximo histórico em 9 de novembro.”

Trump e NFTs

Copy link to section

Mais importante ainda, Donald Trump é o único candidato presidencial que participou ativamente na indústria criptográfica. Juntamente com Melania Trump, ele lançou vários Tokens Não Fungíveis (NFTs) que lhes renderam milhões de dólares.

Do lado negativo, Trump tem um histórico de atacar o Bitcoin e outras criptomoedas. No passado, ele argumentou que não havia necessidade dessas moedas. Em vez disso, argumentou que o dólar americano era uma alternativa melhor. Recentemente, Jay Clayton, o ex-presidente da SEC que ele nomeou, alertou que a maioria das criptomoedas eram títulos.

O outro catalisador provável numa presidência de Trump é que ele poderá intensificar a sua pressão sobre a Reserva Federal para reduzir as taxas de juro. No seu primeiro mandato, ele era conhecido por criticar o Fed sempre que este iniciava um ciclo de subida. Taxas de juros baixas ou um tom conciliatório por parte do Fed serão uma coisa boa para as criptomoedas.

Portanto, as esperanças de uma mudança de regime em Washington poderiam ajudar a impulsionar as criptomoedas para cima em 2024. No entanto, no passado, as criptomoedas tiveram um bom desempenho, independentemente do presidente dos EUA. O Bitcoin atingiu seu recorde de US$ 67.000 durante a época de Joe Biden. Eles também tiveram um bom desempenho durante os períodos Obama e Trump.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.