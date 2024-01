Vitalik Buterin compartilha roteiro atualizado para 2024 para Ethereum

O roteiro da Ethereum para 2024 terá “relativamente poucas mudanças”, observou o fundador da plataforma blockchain, Vitalik Buterin, em uma postagem compartilhada no X (antigo Twitter).

Buterin descreve seis objetivos de roteiro para Ethereum em 2024

Em sua atualização, Buterin diz que o caminho técnico para a maior rede de prova de participação (PoS) do mundo continua a se tornar mais claro à medida que o foco em seis marcos principais do roteiro se solidifica. Os seis estágios de desenvolvimento técnico do Ethereum incluem a fusão, o aumento, o flagelo, a beira, a purga e o alarde.

By popular demand, an updated roadmap diagram for 2023! pic.twitter.com/oxo58A2KuG — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 30, 2023

Indo para 2024, os desenvolvimentos pós-Merge e Surge estão se solidificando em termos do papel da finalidade de slot único (SSF) e dos rollups/interoperabilidades cruzadas, respectivamente.

“O papel da finalidade de slot único (SSF) na melhoria pós-Merge PoS está se solidificando. Está ficando claro que o SSF é o caminho mais fácil para resolver muitas das atuais fraquezas do design Ethereum PoS”, observou Buterin.

O fundador da Ethereum também revelou que há uma ligeira reformulação do Flagelo, com os ajustes visando “combater a centralização econômica no PoS em geral”. Isto ocorrerá em duas áreas principais – MEV e questões gerais de agrupamento de participações.

Também ocorreram desenvolvimentos significativos em torno de Verge, e Buterin espera que mais aconteça no próximo ano, especialmente à medida que as árvores Verkle se aproximam da inclusão. Outros aspectos notáveis da direção técnica da rede de contratos inteligentes incluem uma “expiração de estado” reduzida e funções de atraso verificáveis (VDFs).

“Criptografia profunda (por exemplo, ofuscação) e mempools criptografados com atraso foram adicionados para refletir o crescente interesse de pesquisa nesses tópicos”, escreveu ele.

A transição da Ethereum de uma rede blockchain de prova de trabalho (PoW) para prova de participação (PoS) em setembro de 2022 por meio do Merge foi um marco importante. Com o PoS, o consumo de energia da rede caiu 99,9%.

Em 2023, a atualização de Xangai foi ativada, trazendo o blockchain para uma nova era, à medida que as retiradas de apostas foram ao ar. A importância disso foi observável em todo o espaço DeFi.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.