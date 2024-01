Perspectivas para o ouro em 2024: A procura geopolítica está a ofuscar a política da Fed?

Espera-se que os preços do ouro continuem a sua marcha ascendente em 2024, depois de terem registado um retorno de 13% no ano passado, apesar de uma Fed agressiva; com desempenho superior aos títulos e à maioria das commodities, e desempenho semelhante ao NASDAQ de alta tecnologia.

Como resultado de uma Fed moderada e das expectativas de cortes rápidos nas taxas, os analistas do JP Morgan estimam um preço-alvo de até 2.300 dólares em 2024.

A complexidade adicional do ouro advém do facto de ser simultaneamente um bem de consumo e um activo de investimento – um activo sem rendimento que também é considerado uma das melhores coberturas contra a inflação e acontecimentos económicos imprevistos.

A principal preocupação dos mercados no futuro é se a Reserva Federal pode realmente executar uma aterragem suave.

Há uma confusão considerável sobre a provável trajetória da economia, com a Bloomberg Economics colocando a probabilidade de uma aterrissagem brusca em 55%, enquanto o Fed de Cleveland estima que esta seja tão baixa quanto 28%.

Assim, uma recessão global ainda é muito provável.

A enorme divergência nas expectativas entre o mercado e a Fed será provavelmente o risco central para 2024, tornado ainda mais incerto pelas mudanças militares e geopolíticas em curso.

No entanto, o recente envio de um navio de guerra pelo Irão para o Mar Vermelho apenas intensificou as tensões já agravadas e está também a exercer uma pressão ascendente sobre os preços do ouro.

Uma rápida recapitulação de 2023

Em meio à volatilidade substancial do mercado e ao ritmo rápido dos aumentos do Fed em 2023, o metal amarelo teve um desempenho positivo e terminou o ano em aproximadamente US$ 2.070.

No início do ano, o ouro ultrapassou a marca dos 2.000 dólares em resposta à crise crescente nos bancos regionais dos EUA, antes de os responsáveis da Fed, do Tesouro e do FIDC intervirem para aliviar as preocupações do mercado, levando a uma queda sustentada para os níveis de 1.800 dólares por Outubro de 2023.

No entanto, esta situação foi revertida em Outubro de 2023, quando novas complicações geopolíticas se instalaram no Médio Oriente após a eclosão da guerra Israel-Palestina.

Os preços continuaram a subir até testemunharem um aumento sem precedentes no início de Dezembro de 2023, com o ouro a atingir um máximo histórico de 2.153,4 dólares, apoiado nas crenças do mercado de que a Fed parecia abandonar a sua estratégia de “mais alto por mais tempo”; juntamente com uma ação militar imprevista no Mar Vermelho.

Surendra Mehta, Diretor da India Bullion and Jewellers Association Ltd. (IBJA), denominou o evento,

…uma negociação esquisita…

Apesar dos contínuos altos e baixos do mercado, o ouro conseguiu manter o seu brilho devido a uma série de factores, incluindo o pânico em torno da crise bancária regional dos EUA, que viu o colapso de grandes entidades como o SVB; as tensões geopolíticas em curso – primeiro, com a guerra Ucrânia-Rússia, seguida pela guerra Israel-Palestina e, por último, com a escalada das tensões no Mar Vermelho; procura consistentemente robusta do banco central por ouro físico; e o pivô conciliatório do Fed, juntamente com o declínio contínuo do dólar desde outubro de 2023.

Em um artigo de abril de 2023 para a Invezz intitulado “ Perspectivas do ouro e da prata à medida que 23 estados se movem para recuperar metais preciosos como moeda legal ”, citamos Mike Maloney, fundador da GoldSilver.com e autor notável, que aplaudiu a estabilidade histórica e reserva de valor do metal propriedades,

…é o dinheiro definitivo porque não há mais nada na mesma liga…É isso que faz do ouro o dinheiro mais bonito de todos.

Olhando para 2024

Espera-se que o dinamismo ascendente dos preços do ouro em 2024 permaneça intacto, com muitas das mesmas forças do ano anterior, ou seja, uma Reserva Federal pacífica, convulsões geopolíticas e compras firmes do banco central.

O Fed, as taxas e o dólar

Normalmente, uma política mais flexível da Fed implica que um activo que não rende juros, como o ouro, se torne mais competitivo em relação a outros instrumentos financeiros convencionais.

Além disso, a expectativa de que a Fed tivesse atingido o pico das taxas de juro e depois optado por se desviar das políticas de “maiores por mais tempo”, alimentou suspeitas de que o FOMC liderado pelo Governador Powell temia a perspectiva de um aperto excessivo.

Apesar da insistência de Powell de que os cortes nas taxas estão apenas a “surgir à vista”, os analistas da EY prevêem que a Fed reduzirá as taxas quatro vezes em 2024, enquanto os economistas da Goldman Sachs projectam até cinco.

Afinal, o gráfico de pontos de dezembro implicava que a previsão para a taxa diretora média foi reduzida para 4,6%, contra 5,1% no Resumo das Projeções de setembro de 2023.

Além disso, o conjunto de pontos para 2024 chegou a 3,8%.

Depois disso, o PCE dos EUA caiu para 2,6% A/A, abaixo das expectativas do Investing.com de 2,8% A/A; assim, torna-se cada vez mais difícil para o FOMC impedir que os mercados prevejam cortes antecipados nas taxas.

Taxas mais baixas resultam numa perspetiva mais fraca para o dólar, o que normalmente é um bom presságio para as matérias-primas comercializadas globalmente, uma vez que tendem a ser cotadas em dólares.

Geopolítica, economia e riscos de recessão

Os ataques Houthi às companhias marítimas intensificaram-se.

No geral, os principais navios de carga decidiram evitar a região e redirecionar as entregas em torno do Cabo da Boa Esperança.

O Irão enviou recentemente um navio para a região depois de os EUA terem abatido três barcos Houthi.

Sem clareza quanto aos objectivos do Irão, os riscos estão a aumentar numa arena já volátil.

As coisas esquentaram ainda mais com o secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, apoiando o movimento contra a região, quando afirmou :

“Se não protegermos o Mar Vermelho, corremos o risco de encorajar aqueles que procuram ameaçar noutros lugares, incluindo no Mar da China Meridional e na Crimeia.”

Além disso, as tensões com a Rússia estão a aumentar na sequência das iniciativas dos EUA e dos seus aliados para confiscar activos russos já congelados no valor de 300 mil milhões de dólares.

Eleições

Durante o ano, os riscos eleitorais nos EUA poderão levar à incerteza política, o que poderá elevar ainda mais o perfil das propriedades de reserva de valor do ouro.

Taiwan, geopoliticamente sensível, irá às urnas em janeiro de 2024, enquanto o Parlamento Europeu terá eleições em junho.

Retardando o crescimento global

Por último, o Fundo Monetário Internacional (FMI) projetou uma desaceleração económica de 3,0% em termos homólogos para 2024, em comparação com uma previsão anterior de 3,5% em termos homólogos.

Isto pode potencialmente encorajar os investidores a abandonarem activos de maior risco e a diversificarem as suas carteiras em metais preciosos.

Na China, dado que é provável que sejam implementadas medidas de estímulo adicionais, a procura de consumo deverá recuperar no segmento da joalharia.

No entanto, o apetite do consumidor dependerá finalmente também do futuro da confiança do sector privado e da saúde do mercado imobiliário.

Compras do banco central e outras fontes

As compras físicas de ouro pelos bancos centrais continuaram a acelerar.

Source: World Gold Council (data from Q1 to Q3 for 2023)

A tendência de alta nas compras governamentais num contexto de inflação elevada e incerteza geopolítica tem sido um fator-chave para os preços e a procura do ouro.

De acordo com o Conselho Mundial do Ouro (WGC), a compra física estimada de ouro permanecerá acima da tendência em 2024, ou seja, acima de 450 – 500 toneladas.

Isto continuará a proporcionar um forte apoio aos preços e à dinâmica ascendente.

Contudo, as preocupações das autoridades monetárias podem ter sido agravadas pelos recentes planos de confisco de activos russos congelados no estrangeiro.

Nos próximos doze meses, os analistas da FX Street estimam que os bancos centrais comprarão significativamente mais metal físico, entre 800 e 850 toneladas.

Outras fontes de demanda

O relatório do WGC de 18 de dezembro de 2023 observou que os principais ETFs de ouro estão testemunhando influxos significativos com Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC, Raiffeisen ETF – Solid Gold Reliable and Traceable, com sede na Suíça, e o Istanbul Gold Exchange Traded Fund observando um aumento de demanda acumulado no ano de 1.552,0%, 409,3% e 136,5%, respectivamente.

Os fluxos de novembro foram mais significativos para o ETF SPDR Gold Shares, que rompeu entradas de dólares de mil milhões de dólares em novembro de 2023.

Espera-se que a demanda por esses segmentos continue a apresentar crescimento.

Perspectivas para os preços do ouro

Copy link to section

Embora o ritmo da política da Fed tenha sido a principal preocupação dos participantes no mercado, isto pode estar a mudar face aos novos desenvolvimentos no Mar Vermelho e à narrativa de confronto que emana do governo do Reino Unido.

O WGC projetou três cenários potenciais para 2024 – aterragem suave, aterragem forçada e nenhuma aterragem, com intervalos de probabilidade de 45-65%, 25-55% e 5-10%, respetivamente.

Copy link to section

Tradicionalmente, os retornos do ouro não têm sido fortes num cenário de aterragem suave.

Isto é esperado, uma vez que a inflação está sob controlo e as perspectivas de crescimento melhorariam, contrariando a reputação de reserva de valor do ouro e exagerando as suas características de não rendimento.

De acordo com o WGC, o retorno médio do ouro durante as duas únicas aterragens suaves registadas na história da Fed situou-se em (-)1,6%, contra 16,3% para os títulos do Tesouro e 33,3% para as ações.

Se ocorrer uma aterragem suave, os retornos do ouro poderão permanecer relativamente estáveis, mas também estarão condicionados à resolução de falhas geopolíticas.

No entanto, isto exigirá uma tomada de decisões altamente precisa por parte da Fed e uma sorte considerável face aos factores externos.

Além disso, se a inflação cair mais rapidamente do que os cortes da Fed, as taxas de juro reais apreciarão e a procura dos consumidores diminuirá, enfraquecendo os preços do ouro, pelo menos durante um período de tempo.

Os preços do ouro continuarão a ser impactados pela incerteza dos intervenientes no mercado relativamente à trajetória da política da Fed.

Copy link to section

Existem sérias preocupações de que o entusiasmo agressivo da Fed ao longo do ciclo possa desencadear uma nova recessão, especialmente se os atrasos monetários vierem à tona.

Os mercados parecem estar a proteger-se activamente contra esta possibilidade, dada a antecipação de uma onda de cortes nas taxas por parte da Fed.

Ameaça de inflação?

Nesse caso, a procura de ouro provavelmente aumentará devido à procura de portos seguros, à luz da falência dos activos financeiros.

No entanto, com a situação no Médio Oriente numa situação difícil, a inflação que ainda não recuou para níveis de 2% poderá registar uma tendência ascendente, talvez até travando as recentes descidas do IPC e do PCE.

Estes receios foram exacerbados pelas expectativas de que as remessas de recursos fundamentais, como o petróleo, também sofreriam atrasos significativos devido ao reencaminhamento em torno do Cabo da Boa Esperança.

Na pior das hipóteses, a Fed poderá ser potencialmente forçada a inverter o rumo e a retomar os aumentos das taxas, o que tradicionalmente tem sido negativo para o ouro.

No entanto, mesmo num tal cenário, a Fed poderá considerar um grande desafio intervir, tendo já aumentado as taxas para máximos de várias décadas e enfrentando as consequências do aumento dos pagamentos de juros e dos graves incumprimentos da dívida, especialmente porque as famílias retiraram a maioria dos excedentes da era pandémica.

Além disso, tal como testemunhado em 2023, a elevada procura geopolítica de ouro mantém uma forte actividade de compra, especialmente entre os bancos centrais.

Como resultado, a procura geopolítica de ouro poderá potencialmente combinar-se com o aumento da inflação para registar máximos recordes para o ouro em 2024.

Sem pouso

Numa situação de não aterragem, que é considerada a menos provável, os mercados provavelmente registarão uma melhoria no crescimento económico e na inflação e provavelmente impedirão uma recessão mais profunda no futuro.

Se a geopolítica não dominar…

Embora as taxas de juro mais baixas sejam geralmente positivas para o ouro, estas também reflectem níveis reduzidos de inflação.

Como resultado, as taxas de juro reais (expressas como a taxa de juro menos a taxa de inflação) podem aumentar, diminuir ou permanecer incertas, dependendo de como se desenrola a relação entre as duas.

A queda da inflação poderá significar uma subida das taxas de juro reais, sufocando o apetite dos consumidores, o que poderá limitar o preço do ouro, pelo menos temporariamente.

Por outro lado, dado o significativo valor tradicional de refúgio contra o risco sistémico, incluindo os riscos geopolíticos em curso e a potencial recessão, os investidores irão provavelmente assegurar uma procura elevada enquanto os preços sobem.

Conclusão

Os analistas do JP Morgan colocam o preço-alvo do ouro em um máximo recorde de US$ 2.300, enquanto o UBS, embora otimista, não está tão otimista e prevê um preço de US$ 2.150.

Com relação à opinião dos funcionários do Fed, um artigo do Wall Street Journal afirmou que,

Na semana passada, duas autoridades previram que não haveria cortes no próximo ano e uma delas projetou o equivalente a seis cortes de um quarto de ponto percentual. “Essa é uma faixa bastante ampla” para captar um sinal, disse Barkin.

Thomas Barkin é presidente e CEO do Fed de Richmond.

No mínimo, a actual confusão da política monetária e a desarmonia geopolítica são provavelmente razões suficientes para os investidores aumentarem a diversificação das carteiras em ouro para as suas propriedades seguradoras.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.