Previsão de preço Sei: a alta continua, mas as questões de avaliação permanecem

O preço do token Sei começou bem o ano, com o aumento da demanda. Saltou para um máximo recorde de US$ 0,8055, 755% acima de seu nível mais baixo em 2023, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 1,7 bilhão. Isso a torna uma das maiores criptomoedas do mundo.

Lançamento do Sei V2 à frente

Sei é uma rede blockchain líder que foi lançada há alguns meses através do programa Binance Launchpool. Agora é a maior criptografia Binance Launchpool por capitalização de mercado. Os outros participantes do ecossistema são Sui, Beam, Klaytn e Pendle.

O ecossistema da rede Sei ainda está crescendo, embora seja substancialmente menor que o de seus pares. Os principais dApps em seu ecossistema são Astroport, Levana Perps, Fuzio e White Whale Dex. Esses DeFi dApps têm um valor total bloqueado (TVL) combinado de mais de US$ 6,39 milhões.

Isso significa que Sei tem uma relação DeFi TVL/capitalização de mercado de 266, que é bastante maior. Em contraste, o valor do Ethereum é de 9,6, enquanto o Tron tem 1,3 e o BNB tem uma proporção de 13,77.

O preço do Sei está subindo antes do próximo lançamento do V2, à medida que busca se tornar o primeiro blockchain EVM paralelizado. Isso significa que qualquer aplicativo Ethereum ou Ethereum Layer 2 pode ser implantado no Sei para aproveitar sua velocidade e rendimento superiores. A rede será capaz de lidar com mais de 28 mil transações em lote por segundo (TPS) e 390 ms de tempo até a finalização.

Na primeira etapa, o SEI passará para a Máquina Virtual Ethereum (EVM), que permitirá a comunicação com o Ethereum. Segundo o comunicado, a testnet acontecerá no primeiro trimestre e será implantada no primeiro semestre.

A alta de Sei levou a um aumento nas liquidações pessimistas. As liquidações de shorts subiram para mais de US$ 804 mil na terça-feira, enquanto os longs ficaram em US$ 538 milhões. Ao mesmo tempo, as posições em aberto de futuros saltaram para um recorde de US$ 211 milhões.

Previsão de preço Sei

O gráfico diário mostra que o preço da criptografia Sei tem apresentado forte tendência de alta nos últimos meses. Sua recuperação aconteceu como parte do recente retorno da criptografia. Sei permaneceu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 25 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico passaram para o nível de sobrecompra, sinalizando que tem impulso. Portanto, suspeito que o token recuará e testará novamente o suporte principal em US$ 0,5965, sua oscilação mais alta em 16 de agosto.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.