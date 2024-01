Previsão do preço da prata: relação ouro/prata aponta para mais alta

O preço da prata começou o ano de forma moderada, com os investidores concentrados no abrandamento da China e nas próximas ações da Reserva Federal. Ele estava sendo negociado a US$ 24 na terça-feira, onde ficou estagnado nos últimos dias. Este preço está cerca de 8,40% abaixo do ponto mais alto de 2023.

Desaceleração da China e ações do Fed

O preço da prata reagiu moderadamente aos recentes dados económicos da China. De acordo com o National Bureau of Statistics (NBS), os PMI da indústria e dos serviços permaneceram abaixo de 50 em Dezembro. Isto é um sinal de que a economia do país não está bem, uma vez que a procura global continua sob pressão.

Um relatório separado da Caixin revelou que o PMI industrial da China atingiu 50,8 em Dezembro, um pequeno aumento em relação aos 50,7 de Novembro. Esse aumento foi alguns pontos superior à estimativa mediana de 50,4.

A prata e outros metais industriais tendem a reagir significativamente aos números económicos da China. Além disso, a China é o maior comprador de prata e outros metais como cobre, minério de ferro e platina.

O preço da prata também aguarda os próximos números do PMI industrial dos Estados Unidos e dos países europeus. Os economistas esperam que os dados mostrem que o PMI permaneceu abaixo de 50 neste período.

Os outros dados importantes a observar serão os dados mais recentes sobre folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. Economistas consultados pela Reuters esperam que os dados mostrem que a economia criou mais de 180 mil empregos em dezembro, enquanto o desemprego permaneceu em 3,7%.

Estes números são importantes porque terão impacto na próxima decisão da Reserva Federal. Os economistas estão prevendo um corte de 0,25% nas taxas já na reunião de março. Na maioria dos períodos, a prata tem um bom desempenho quando o Fed reduz as taxas de juros.

Entretanto, o rácio ouro/prata ficou estagnado em 86, cerca de 11% acima do ponto mais baixo em 2023. Um rácio de 80 ou mais é um sinal de que a prata deverá ter um aumento de preço, uma vez que o ouro é mais caro.

Previsão do preço da prata

Gráfico XAG/USD por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço da prata tem estado relativamente volátil nos últimos meses. Atingiu um pico de US$ 25,90 em dezembro e depois recuou para US$ 22,50 no mesmo mês. Permaneceu ligeiramente abaixo do primeiro suporte da ferramenta Andrews Pitchfork e está no ponto de retração de Fibonacci de 23,6%.

A prata permanece acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 25 dias. Também formou um padrão inverso de cabeça e ombros. Portanto, há uma probabilidade de que a prata tenha um rompimento de alta nas próximas semanas. Se isso acontecer, o próximo ponto a ser observado será em US$ 25.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.