As chances de a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos rejeitar um ETF Bitcoin à vista continuam a cair à medida que o prazo final de 10 de janeiro se aproxima. O analista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, revelou que a probabilidade de desaprovação de um fundo negociado em bolsa caiu para 5%.

Well said although I probably go with 5% at this point. But you gotta leave a little window open for these things. — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 6, 2024

Uma autorização de ETF BTC deve impulsionar o mercado de criptomoedas. Com os analistas esperando que as altcoins tenham um desempenho superior na próxima alta, o Metacade (MCADE) está no caminho certo para atingir seus planos de crescimento para 2024.

Aprovação de ETF e o Metacade

Geralmente, a aprovação de um ETF poderia impulsionar a exposição a criptomoedas para investidores tradicionais. É provável que os fundos de índice negociados em bolsa atraiam uma quantidade significativa de dinheiro para o mundo das criptomoedas, criando um ambiente perfeito para explorar segmentos relacionados, como o play-to-earn – onde a Metacade planeja alcançar domínio completo.

MCADE capitalizará o aumento da procura para um crescimento significativo e aumentos notáveis de preços.

Enquanto isso, a rejeição ou o adiamento do fundo negociado em bolsa pela SEC pode desencadear uma baixa no curto prazo, à medida que a indústria de criptomoedas supera o obstáculo.

Preço do MCAD

A altcoin foi negociada a $0,01248 durante esta publicação, registrando um aumento de 0,1% no último dia. O token nativo do Metacade mostrou uma postura de baixa antes da possível aceitação do ETF de Bitcoin, conforme revelado pelo gráfico semanal, que apresenta uma queda de mais de 8% no preço. As flutuações de preço do MCADE refletem tendências no mercado geral.

A desaprovação do ETF desencadeará quedas contínuas nos preços do MCADE, enquanto notícias positivas fariam com que a altcoin se juntasse ao aumento esperado em todo o mercado. O preço do Metacade pode disparar para explorar seus picos de novembro de 2023.

Um fundo negociado em bolsa de Bitcoin à vista atrairá instituições e indivíduos ricos para o cenário das criptomoedas. O play-to-earn está entre os segmentos que sentirão o efeito cascata, e as parcerias contínuas e as atualizações fazem com que o Metacade esteja posicionado para um crescimento substancial após a aprovação do ETF.

Você pode visitar o site do projeto para participar da possível ascensão do MCADE.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.