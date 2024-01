Exclusivo: Dr. Charan Singh busca uma “âncora prudente” no mar da dívida global

O recentemente publicado “Relatório da Dívida Internacional 2023” do Banco Mundial destacou o “grave perigo” que representa para os países de baixo e médio rendimento devido ao rápido aumento dos encargos da dívida insustentáveis.

Ao longo da última década, o ritmo de acumulação de dívida em vários países ultrapassou o crescimento económico, que deverá registar uma moderação ainda maior.

Como resultado, os custos descomunais do serviço da dívida estão a diminuir os investimentos necessários em áreas essenciais, incluindo a saúde e a educação; enquanto muitos países em todo o mundo podem estar à beira de uma crise de dívida total.

Tivemos a sorte de conversar com o renomado economista Dr. Charan Singh, CEO e Diretor Fundador da Fundação EGROW, para entender melhor as condições que levaram aos atuais níveis elevados de dívida; a situação prevalecente nas economias avançadas, nos mercados emergentes e nos países menos desenvolvidos; as implicações de tais desequilíbrios no crescimento económico e na tomada de decisões; potenciais salvaguardas e soluções; e reformas muito necessárias na arquitectura financeira internacional.

Source: EGROW Foundation

Dr. Charan Singh é o CEO e Diretor Fundador da Fundação EGROW. Ele também é presidente não executivo do Punjab & Sind Bank. Anteriormente, ele foi Professor Catedrático de Economia do RBI no prestigiado Indian Institute of Management Bangalore, Índia; Economista Sênior do FMI, Washington DC; e Diretor de Pesquisa (Política Econômica, Gestão da Dívida) do RBI. Entre outros cargos, o Dr. Singh atuou no Conselho da NHB e NABFINS. Dr. Singh publicou extensivamente e tem dois livros em seu currículo.

Dr. Singh completou M.Phil em Economia Aplicada pela JNU, Delhi e PhD em Economia pela University of New South Wales, Sydney em 1997. Ele seguiu com estudos de pós-doutorado no Departamento de Economia da Universidade de Harvard de agosto de 2003 a agosto. 2004 e SCID, Universidade de Stanford, de agosto de 2004 a janeiro de 2006.

A seguir estão trechos levemente editados da discussão.

Q) Obrigado pelo seu tempo, Dr. Charan Singh. Poderia gentilmente dar aos nossos leitores uma visão geral da seriedade e complexidade da crise da dívida hoje – nos Estados Unidos da América, nas Economias Avançadas (EA), nos Mercados Emergentes (ME) e nos Países Menos Desenvolvidos (PMA)?

A) Esta é uma história muito complexa e não começa apenas ontem ou anteontem. A história remonta ao que aconteceu durante a crise do subprime em 2008. A administração americana estava a utilizar os novos instrumentos financeiros – os derivados. Estas foram muito letais, não compreendidas por muitos e demasiado complexas para que o mundo financeiro compreendesse as implicações. Depois, aconteceu a crise do subprime e o Lehman Brothers.

A política monetária liberal ou a política monetária não convencional nos EUA também chegou à Europa através do Banco Central Europeu e à Inglaterra através do Banco de Inglaterra.

Ora, o mundo não estava habituado a este tipo de desenvolvimento económico típico e crítico e não compreendia as suas implicações. Assim, quando todo o sistema financeiro entrou em colapso, a economia global tornou-se muito, muito vulnerável.

Foi neste ponto que o tamanho do balanço aumentou 4 vezes em cerca de 4 anos. Isso significa que houve muitas implicações na política monetária porque a economia global estava a falhar , pelo que as autoridades fiscais tiveram de dar um enorme apoio. Assim, por um lado, a oferta monetária aumentou e, por outro lado, a política fiscal teve de apoiá-la.

Como resultado, o equilíbrio económico foi completamente perturbado. Enquanto o mundo ainda tentava recuperar da teia da política monetária liberal e da política fiscal acomodatícia, deparamo-nos subitamente com a COVID.

Agora, a COVID era uma emergência e todos tiveram que entrar em ação para salvar vidas humanas. Mais uma vez, aconteceu a mesma coisa – a política monetária teve de ser liberal e a política fiscal teve de ser acomodatícia.

Com base em muitas evidências empíricas, o Tratado de Maastricht decidiu que 3% do défice em relação ao PIB e 60% da dívida em relação ao PIB são limites prudentes. No entanto, em meio à crise do subprime, esses limites foram totalmente destruídos. Os rácios dívida/PIB do mundo aumentaram para mais de 100% e os défices também aumentaram tremendamente.

O resultado de tudo isto foi que os pagamentos de juros sobre os orçamentos tornaram-se muito elevados, uma vez que muitos empréstimos foram contraídos durante um período tão longo. A carga de pagamento de juros tornou-se maior do que a das despesas com saúde e educação. Isto aconteceu especialmente entre os ME e os PMD.

Agora, a partir disto, podemos compreender que estas economias ficaram encurraladas. Você contraiu uma enorme quantidade de empréstimos para cuidar de setores vulneráveis da sociedade e agora tem que pagar a dívida que foi contraída. Você deve reembolsar ou fazer pagamentos de juros – então você está em uma espécie de “armadilha da dívida”. É aí que residem as complexidades e, nos países emergentes e nos PMA, onde a carga dos juros é superior às despesas com a saúde e a educação, os regimes orientados para a assistência social sofrem tremendamente.

P) Qual é o principal canal através do qual as carteiras de investidores e os agregados familiares nas AE, nos EM e nos PMA podem ser mais impactados pela crise da dívida?

A) A crise da dívida tem múltiplas implicações. Uma das implicações é que os empréstimos à habitação sofreram bastante. Quando a inflação é muito elevada e os défices governamentais aumentam, as famílias têm de suportar o peso da má gestão da política fiscal e monetária.

Em primeiro lugar, devido à política de taxas de juro, os meus empréstimos para muitas coisas, como habitação, automóveis, ou mesmo no que diz respeito a bens de consumo duradouros – todos eles vão sofrer um golpe.

As taxas de juro estão muito distorcidas no sistema e, por isso, não estou disposto a tomar decisões sobre investimentos a longo prazo. Empresas, empreendedores e startups também sofrem porque a taxa de juros não é o que deveria ser e flutua o tempo todo.

Ao mesmo tempo, a política fiscal dos governos também não tem sido muito boa. Não têm a certeza sobre as concessões fiscais, as reduções fiscais e as taxas de impostos – estas podem aumentar, diminuir ou estagnar. Toda esta incerteza que surgiu tem implicações para a tomada de decisões económicas.

Além disso, os mercados bolsistas não reflectem a posição exacta e, portanto, podem ser enganadores. A taxa de câmbio também pode ser enganosa. O canal de expectativas através do qual a transmissão ocorre é completamente interrompido e embotado.

Assim, tanto a tomada de decisões como os investimentos das famílias sofrem e entraram numa fase muito incerta. Como ninguém sabe quando esta incerteza poderá acabar, a tomada de decisões ao nível das famílias e também ao nível da empresa é afectada. Esta é a situação prevalecente nas AE, nos EM e nos PMA.

Dois fenómenos – o colapso do Lehman Brothers e a COVID tiveram consequências de longo alcance a este respeito. Enquanto o Lehman Brothers se espalhava lentamente pelo mundo e, portanto, precipitava uma situação difícil de forma cíclica – primeiro dos EUA para a Europa e o Reino Unido, a COVID aconteceu a todos nós simultaneamente.

O que partilhei na minha análise é comum às economias avançadas, aos mercados emergentes e às economias menos desenvolvidas.

P) Qual é a sua opinião sobre as recentes atas do Fed e a provável trajetória que você espera para a política monetária dos EUA hoje?

A) Os EUA têm conduzido a política monetária e fiscal de uma forma muito imprudente. É a maior economia do mundo – responsável por mais de 20% do PIB mundial. A sua tomada de decisão tem implicações em todo o mundo.

Mesmo quando os EUA não fazem parte do acordo comercial, 80% da faturação comercial ocorre em dólares americanos. Dada tal responsabilidade sobre os ombros da elaboração de políticas públicas na América, os Estados Unidos não se comportaram realmente de forma responsável.

A crise do subprime emergiu da utilização de produtos derivados. Estes não eram instrumentos financeiros muito responsáveis, nem a política de reacção ao Lehman Brothers, nem a abundante política fiscal que aconteceu durante a COVID. Tudo isto levou à crise global apenas por causa do comportamento imprudente da América.

Após o início da guerra Rússia-Ucrânia, os impactos da prolongada má gestão da economia foram desencadeados pelas subidas das taxas de juro e houve uma erupção vulcânica. Tudo o que eles fizeram nos últimos 10 anos e que estavam sendo ignorados pelo mercado surgiu de repente e a erupção vulcânica que ocorreu impactou a todos.

Portanto, as políticas da América têm sido muito, muito irresponsáveis nos últimos 15-20 anos. Eles impactaram os próprios americanos e o resto do mundo.

Embora os EUA sejam uma economia rica e possam dar-se ao luxo de superar estes desafios, outros países que estão associados aos EUA consideram que isso é um verdadeiro desafio. Por exemplo, se os mercados nos EUA e nos países avançados não vão muito bem, as exportações dos países emergentes e dos países menos desenvolvidos não vão muito bem. Então, há uma imagem espelhada que está acontecendo.

Embora os americanos, europeus e britânicos ricos possam permitir-se estes pequenos contratempos, países como a Índia e muitos países africanos não podem, uma vez que não temos as reservas e o apoio. Portanto, os decisores políticos americanos não têm agido de forma responsável e não se comportam de forma responsável perante o resto do mundo.

Agora, a inflação moderou-se até certo ponto. Se fossem suficientemente bons, deveriam ter começado a reduzir as taxas de juro, mas não o fizeram. Eles próprios estavam prontos para uma recessão. Eles podem dar-se ao luxo de superar as implicações de uma recessão, mas se essa recessão se reflectir nos nossos países, a população local terá muitas dificuldades.

No entanto, estabilizaram e não estão a reduzir as taxas de juro. Eles afastaram os receios recessivos que existiam nas fases anteriores e, nessa medida, fizeram bem à sua economia.

O mundo também teve em conta o que aconteceu na Rússia e na Ucrânia e, portanto, o mundo seguiu em frente neste momento. Assim, embora a Fed tenha indicado em diferentes locais que poderá haver acordos de recompra estáveis durante algum tempo, a minha leitura é que, no final de 2024, poderão começar a cortar.

Se começarem a reduzi-lo, então o resto do mundo também terá de o seguir, porque ao imitar e imitar o que os EUA fizeram, a maioria dos países aumentou as taxas e essas taxas de juro deveriam começar a descer. No momento em que as taxas começarem a descer, podemos imaginar que haverá uma recuperação na economia e os motores do crescimento poderão arrancar.

P) Como decisor de política monetária, onde vê os riscos mais elevados hoje?

A) A minha sensação é que as expectativas têm de ser ancoradas, e essas expectativas foram ancoradas com sucesso na Índia e noutros países emergentes, bem como nos EUA.

Uma coisa é certa: há tolerância zero para uma inflação elevada. Mas então a questão é: como definir inflação elevada e quem deve definir se a inflação de 2% está certa ou de 4% está certa?

Tem havido muitas discussões sobre isso no Fundo Monetário Internacional (FMI). Olivier Blanchard, economista-chefe do FMI, publicou um artigo onde questionava se 2% é a meta de inflação certa ou se deveria ser um pouco mais alta.

A minha sensação é que um banco central não deveria aumentar as taxas de juro quando há um aumento transitório da inflação. A guerra Rússia-Ucrânia foi um pontinho, quando a inflação aumentou tremendamente – cinco vezes mais do que a média de 30 anos (ou 10% em comparação com 2% que é a média de 30 anos), os americanos tiveram de fazer alguma coisa. Contudo, o Fed não precisava ter saltado.

Era óbvio onde a inflação estava a subir e era o resultado de muita má gestão da economia a partir de 2008. Deveria ter sido tratado de uma forma muito mais sofisticada do que com o uso da marreta para aumentar as taxas de juro tão rapidamente.

Quando as taxas de juro aumentaram tão rapidamente, o emprego, o crescimento e o investimento foram todos afectados. Contudo, quando era óbvio que o Lehman Brothers era a causa, os títulos garantidos por hipotecas eram a causa, ou a guerra entre a Ucrânia e a Rússia era a causa, as coisas deveriam ter sido tratadas de uma forma muito mais sofisticada e moderada.

A lição a aprender é que sempre que ocorre uma crise – seja a do Lehman Brothers ou uma como a da COVID, onde foi necessário encerrar a indústria, ou como a guerra entre a Ucrânia e a Rússia – a política monetária e fiscal prudente deve ser muito mais moderada. Mas penso que os países avançados foram muito reativos durante os últimos 15-20 anos. Eles deveriam ter sido mais moderados e atenciosos e debater as questões de forma muito mais séria e granular do que o que aconteceu.

Espero que a lição aprendida seja que o instrumento de taxas de juro não deve ser considerado o primeiro instrumento de combate à inflação. É aí que penso que os bancos centrais têm uma lição a aprender.

A segunda lição a retirar é que os preços das matérias-primas são mais vulneráveis a grandes flutuações e estão em vias de baixar, especialmente os preços do petróleo. Portanto, é necessário criar reservas de petróleo e considerar seriamente as alternativas ao petróleo. É exactamente assim que o mundo está a avançar em direcção à energia solar, à energia eólica e até à energia nuclear.

Sabemos que o monopólio de qualquer coisa não é bom. Da mesma forma, penso que o monopólio do petróleo como fonte de energia precisa de ser quebrado e, portanto, alternativas têm de ser exploradas. Penso que o mundo começou a fazer isto e esse esforço deve ser reforçado.

P) Como você descreveria uma “política monetária e financeira prudente” e como elas diferem entre AE, EMDE e PMA?

A) Como mencionado, a política monetária precisa de uma âncora – qual deverá ser a âncora? Deveria ser meta de inflação em 2%, acho que não. É preciso ser muito claro. Em países envelhecidos como o Japão, 2% pode ser demasiado baixo , e é por isso que estão a sofrer. Em economias absolutamente vibrantes como a América, talvez este valor devesse rondar os 3%-4%. Num país emergente como a Índia, onde as pessoas são muito jovens, 2%-4% é muito baixo e 6% pode ser mais adequado.

Por conseguinte, deve ser fornecida uma âncora prudente à política monetária para ancorar as expectativas.

Quando se trata de política fiscal, tem de haver um entendimento sobre qual é o indicador certo. O Tratado de Maastricht indicava 3% do PIB para o défice. Esse é o indicador certo? Deverá um país emergente como a Índia forçar a redução das suas despesas em investimento ou infra-estruturas no momento em que ultrapassa os 3%? Eu acho que não.

Portanto, a qualidade da despesa tem de ser analisada. Onde estão ocorrendo as despesas do governo? Uma vez decidida a qualidade da despesa, decide-se então qual deverá ser o rácio da dívida em relação ao PIB.

Durante todo este tempo fomos ensinados nas salas de aula que se o rácio dívida/PIB exceder 60% do PIB, o país entrará em crise. A Índia está acima de 60% há muito tempo. Agora, o resto do mundo também está acima dos 60% há mais de uma década.

Portanto, penso que as âncoras para a política fiscal também têm de ser redefinidas, passando de 3% para o défice fiscal em relação ao PIB e de 60% para a dívida em relação ao PIB. Até que isso seja feito, é muito difícil ter uma combinação adequada de política monetária e fiscal.

No que diz respeito ao sector financeiro, é preciso ter muito, muito cuidado. Os ativos inadimplentes (NPAs) não devem ser tratados como algo muito assustador.

Em emergências como a COVID, onde o mundo inteiro fechou e todos têm de ter muito cuidado sobre quando permitir o acesso às suas instalações, quando fazer negócios ou não – nesses momentos, os NPAs, que são um dos indicadores se o banco está em crise, deveria ser tratado de forma mais liberal.

Da mesma forma, quando a economia global está em crise, os rácios de adequação de capital também devem ser considerados mais flexibilidade para o tempo para o qual está sendo discutido.

Tanto a política monetária como a fiscal necessitam de uma nova análise e, no sector financeiro, ainda não definimos esses valores de referência, mas penso que precisamos de analisar os indicadores macroeconómicos e depois decidir se uma instituição está ou não em crise. Depois poderemos decidir se devem ser tomadas medidas corretivas ou se a instituição deve ser encerrada.

Devemos proceder país por país e fazer uma análise granular, ao mesmo tempo que olhamos para os erros que aconteceram no passado e que levaram às crises. Só uma abordagem tão granular pode ajudar, em vez de uma abordagem de marreta que está actualmente a ser utilizada na economia mundial por especialistas do sector financeiro.

P) Entre os países mais ricos, os países emergentes e os países altamente endividados, quais serão provavelmente as salvaguardas e soluções mais eficazes em relação à crise da dívida global?

A) A minha leitura é que duas instituições desempenham um papel muito proeminente na economia global – o Banco Mundial (BM) e o FMI. Ambos têm um papel importante a desempenhar agora e estão alertas para isso, mas a sua atenção foi desviada para o financiamento climático.

Neste ponto, penso que ambos precisam de se concentrar nas políticas monetárias e fiscais. O financiamento climático é importante, mas não deve ignorar e colocar estes dois aspectos importantes em segundo plano.

Agora a questão é: o que pode ser feito? O FMI e o BM precisam de organizar mesas redondas de decisores políticos e analisar o que deve ser priorizado e o que não deve ser priorizado.

Dado que existe uma deficiência de recursos canalizados através de instituições multilaterais como o BM e o FMI, o sector privado desempenha um papel muito importante. Enquanto as instituições multilaterais cobram uma taxa de juro muito nominal, o sector privado não cobra uma taxa de juro nominal. Eles tosquiam você e têm uma taxa de retorno muito alta.

Portanto, também foram discutidas reformas para instituições multilaterais – NK Singh, da Índia, e Larry Summers, de Harvard, elaboraram um estudo muito bom para o G20, que falava tanto sobre bancos multilaterais como sobre dívida multilateral. Afirmou que o papel do sector privado nos empréstimos aos PMA e aos países emergentes tem de ser reduzido, e o das agências multilaterais precisa de ser aumentado para que estes países possam aceder aos fundos e recursos de que necessitam a uma taxa de juro mais baixa. Isso é o que eles podem pagar.

Se eu tiver que construir uma estrada, que retorno posso esperar disso? Você pode dizer que pode instalar uma ponte com pedágio para cobrar uma taxa, mas quantas pessoas poderão pagar o pedágio? Eles encontrarão maneiras de contorná-lo e, portanto, essas coisas levam tempo. As devoluções levam de 50 a 75 anos para recuperar o custo.

As instituições multilaterais têm mecanismos para emprestar durante 50-75 anos e devemos ter cuidado para não colocar os PMA mais vulneráveis entre os tubarões do sector privado que os seduzem a tomar empréstimos, mostram-lhes taxas provocativas e, mais tarde, quando a economia local não o permite – estes países caem na armadilha da dívida.

Portanto, os monitores globais – o FMI e o BM – precisam de desempenhar um papel muito importante nisso.

P) Quais são as principais lições da GFC ou de outras crises da dívida que os decisores políticos podem aproveitar para promover a colaboração global na gestão da dívida?

A) Na minha opinião, a lição mais importante é priorizar suas despesas e priorizar onde o dinheiro é gasto. Não se deixe seduzir por agiotas que estão dispostos a lhe emprestar tanto quanto você quiser, mas a taxas provocativas no início e a taxas exorbitantes no final. Não faça isso. Não se acostume muito a emprestar ou tomar empréstimos nos mercados internacionais. Embora exista o risco cambial, existe também o risco da taxa de juro – priorize a área onde pretende crescer.

Em segundo lugar, na minha experiência, é sempre melhor crescer organicamente em vez de pedir emprestado e crescer. Portanto, tem de haver um limite até ao qual se pode contrair empréstimos e crescer, e esse limite deve ser contextual e específico do país, dependendo de quanto espaço fiscal está disponível. Viva dentro desse espaço ao decidir quanto pedir emprestado.

Toda economia também tem uma capacidade de absorção. Por exemplo, você e eu estamos acostumados a uma certa quantidade de comida durante o dia. Se consumirmos cinco vezes mais alimentos, não só vamos inchar, como também afetaremos nosso sistema digestivo e pode nos prejudicar.

Da mesma forma, toda economia tem uma capacidade de absorção. Não dá para comer demais e tentar crescer pelo consumo excessivo. Isso também pode ser contraproducente. Portanto, defina as suas prioridades, defina o seu apetite e, em seguida, observe a análise custo-benefício ao longo da vida do projeto, quanto tempo você precisa contrair empréstimos e quando os retornos esperados começarão.

O que estou a tentar salientar é que, no orçamento, se os pagamentos de juros se tornarem a maior parte das despesas, então perdemos o sentido da elaboração do orçamento.

Num orçamento, geralmente, as suas despesas devem ser priorizadas e os pagamentos de juros devem ser o último item, enquanto a saúde, a educação, a qualificação e a geração de emprego devem ser os primeiros quatro itens.

Portanto, a minha leitura é que há países que são seduzidos a contrair empréstimos, uma vez que estes estão disponíveis a taxas de juro fáceis. Depois de terem contraído empréstimos, os políticos locais e a burocracia local não compreenderão que isto pode vir e afetá-los daqui a 20 anos, ou mesmo daqui a 15 anos.

Contrair empréstimos nunca é uma boa ideia, tanto nas finanças pessoais como nas finanças públicas. Se tiver de ser emprestado, terá de ser emprestado com prudência e deverá ser monitorizado regularmente.

Os empréstimos devem geralmente ser investidos na formação de capital – construção de barragens, construção de estradas, qualificação, fornecimento de educação para preparar a força de trabalho para um futuro melhor, e não utilizados apenas para salários e vencimentos, ou apenas para despesas de consumo.

Deve ser utilizado para despesas de capital onde os activos são criados e os activos geram retornos.

P) Qual é o futuro do dólar nos próximos anos e existe alguma ameaça de ser deslocado da sua posição de moeda de reserva?

A) Não durante a minha vida, nem nos próximos 25 anos.

A economia americana é responsável por 25% do PIB global. A China está a tentar ultrapassá-lo e tem as suas próprias limitações e desafios. Acabámos de ver o colapso do sector da habitação e não tenho a certeza se eles foram capazes de conter esse colapso. A palestra de ano novo do chefe na China baseia-se no fato de 2024 ser um ano desafiador e observou que a economia não teve um bom desempenho em 2023 por razões óbvias. Portanto, a economia global está em sérios apuros.

Eu diria que, nessa medida, a economia dos EUA emergiu de forma muito mais robusta em comparação com a economia chinesa.

A economia da China também teve de suportar o ataque das ramificações da COVID. Portanto, as empresas estrangeiras que operam na China procuram caminhos fora da China e a América continua incontestada.

Outras moedas, como a rupia indiana e a libra esterlina, estão muito atrás.

A propósito, quantas pessoas, quando a Índia não é seu parceiro comercial, criariam uma fatura em rúpias indianas? Ninguém. Considerando que 85% do comércio global, mesmo quando os EUA não são parte, é faturado em dólares americanos.

Outros países têm um longo caminho a percorrer antes de representarem um sério desafio aos EUA. Não prevejo que nada aconteça com isso num futuro próximo.

O euro está a ir muito bem e poderá representar algum tipo de desafio, sendo também uma moeda muito procurada.

Uma moeda também é considerada uma moeda de reserva internacional se as tarefas que realiza forem muito importantes, como estar disponível para fins de transação e armazenamento. Estas tarefas só podem ser realizadas por uma moeda que seja altamente credível e para estabelecer credibilidade leva muito tempo.

Como resultado, não vejo a substituição do dólar americano num futuro próximo.

P) Você poderia também comentar sobre a justificativa para as compras de ouro físico pelos bancos centrais? Isto está relacionado com a crise da dívida?

A) O ouro é uma mercadoria que sempre foi amiga do banco central. É uma moeda internacional. Não preciso explicar a ninguém o que é esse metal na minha mão. Posso usar esse activo líquido nas selvas de África e na cidade de Nova Iorque. Essa é a beleza do ouro.

Qualquer banco central armazenará ouro em grandes quantidades. Eu não diria que as compras de ouro por qualquer banco central se devam à era pós-COVID. Eu diria que isso vem acontecendo há séculos. Os bancos centrais sempre mantiveram reservas de ouro no seu país e é isso que proporciona estabilidade à moeda. Portanto, o ouro continuará a ser comprado pelos bancos centrais.

O nosso banco central na Índia também o compra e, mesmo noutras partes do mundo, o ouro tem estado nos balanços da maioria dos bancos centrais. Proporciona estabilidade enquanto todos os outros ativos financeiros podem flutuar. O valor de todas as outras moedas flutuou após a COVID, mas o ouro tem sido uma moeda que tem permanecido estável e proporciona credibilidade ao balanço do banco central.

P) Você gostaria de compartilhar alguma palavra de despedida com nossos leitores sobre o estado das finanças globais?

A) Sim, há necessidade de revisitar a arquitectura financeira internacional.

O FMI e o BM deveriam ter fornecido seguros aos países que mais necessitavam deles sempre que ocorria um acidente. Mas vimos o que aconteceu recentemente no Sri Lanka. O acidente aconteceu, as pessoas estavam nas ruas, mas o FMI tinha um pouco de dificuldade em dar-lhes dinheiro quando mais o queriam.

Embora o FMI e o BM já existam há cerca de 75 anos, o seu papel mudou ao longo do tempo – e tornou-se muito mais convincente agora, enquanto a sua cobertura também tem de se alargar com a mudança na evolução do sector financeiro nos países emergentes.

Em segundo lugar, a arquitectura financeira internacional deve ser capaz de fornecer ajuda e assistência, orientação e apoio aos países que mais necessitam. Isto significa que não são os EUA, a Grã-Bretanha ou os países europeus que mais precisam do FMI e do BM. Penso que particularmente os países da América Latina e de África também precisam de representação nestas instituições.

Portanto, a minha leitura é que a arquitectura financeira internacional precisa de ser revista em breve, precisa de expandir a sua cobertura e depois ter em conta as questões e desafios que o mundo enfrenta agora em relação a 1950, quando foram criados. Isso está faltando agora e esse fato inspirou minhas respostas a algumas de suas perguntas anteriores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.