Índia encontra ‘primeiro petróleo’ para entrar no ‘clube mundial de águas profundas’

Depois de ter identificado recursos substanciais de lítio no ano passado, em 7 de Janeiro de 2024, a Índia iniciou a extracção de novas reservas de petróleo bruto localizadas no Bloco de Águas Profundas 98/2 na bacia de Krishna-Godavari.

O projeto está localizado a cerca de 30 km da costa de Kakinada, Andhra Pradesh.

A Corporação de Petróleo e Gás Natural da Índia (ONGC), uma empresa da Fortune 200, ativou 4 de um total de 26 poços no local na Baía de Bengala.

Embora os trabalhos iniciais do projecto tenham começado em 2016-17, as perturbações causadas pela pandemia causaram atrasos que o empreendimento central do sector público sob a propriedade do Ministério do Petróleo e Gás Natural conseguiu ultrapassar com sucesso.

Com a Fase 2 agora concluída, espera-se que a descoberta altamente significativa produza 45.000 barris por dia quando estiver totalmente operacional, aumentando a produção nacional em 7%.

Além disso, o projecto produzirá gás equivalente a 7% da produção total do país quando a Fase 3 do projecto for concluída, em Maio-Junho de 2024.

Na ocasião, o Ministro da União do Petróleo e Gás Natural, Hardeep Singh Puri, anunciou em conferência de imprensa:

…Tenho o prazer de informar todos os meus compatriotas que o primeiro petróleo foi extraído ontem…Quero felicitar a ONGC e todos aqueles que tornaram isso possível.

Em termos de produção da ONGC, espera-se que o projecto aumente os volumes anuais de petróleo e gás em 11% e 15%, respectivamente.

Construindo a autossuficiência energética da Índia

Sendo o terceiro maior importador de petróleo, a Índia tem historicamente incorrido num grande encargo orçamental para fazer face aos pagamentos necessários para a sua dependência de cerca de 85% das importações de petróleo.

Como presidente do Independent Energy Policy Institute, um grupo de reflexão com sede em Nova Deli, e ilustre investigador do Oxford Institute for Energy Studies, Narendra Taneja saudou a medida como “um grande passo” em termos de garantir a presença energética da Índia e reduzir a dependência energética do país.

Ele adicionou,

…(isto é) uma notícia muito boa porque no mundo existem apenas 7 ou 8 países que têm as capacidades e técnicas para ir ao fundo do oceano para identificar recursos de petróleo e gás e depois começar a extracção também…. A Índia agora faz parte do clube mundial de águas profundas de petróleo e gás…

Este grande desenvolvimento ocorre pouco depois de a Índia ter assinado um acordo preliminar de petróleo e gás com a Guiana no final de 2023.

Demanda e refino de petróleo

Um relatório da Reuters publicado no início desta semana concluiu que a procura de combustível atingiu o máximo dos últimos 7 meses na Índia, tendo aumentado 6,2% em termos mensais e 2,6% em termos homólogos.

Numa tentativa de continuar a garantir a posição energética do país, prevê-se que a capacidade de refinação registe um aumento substancial de mais de 20% até 2028.

Nota: Os comentários do Sr. Narendra Taneja foram em hindi. A tradução é de minha autoria.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.