Circule os arquivos “confidencialmente” para um IPO

A Circle Internet Financial, empresa por trás do stablecoin USDC, entrou com pedido confidencial de oferta pública inicial nos Estados Unidos.

Circe pede IPO nos EUA

Em novembro de 2023, Invezz destacou os planos de IPO relatados pela Circle, com indicações de que o emissor do USDC entraria com o pedido no início de 2024.

Em 11 de janeiro, a Circle anunciou que havia “apresentado confidencialmente um projeto de registro” à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para um IPO. O Formulário S-1 detalhando a tentativa da empresa de emitir seus títulos patrimoniais ao público não indicava, entretanto, o número de ações alvo da oferta. A faixa de preço do IPO também não foi determinada, disse a Circle em comunicado à imprensa.

De acordo com o emissor da stablecoin, a oferta pública inicial ocorrerá assim que a SEC finalizar seu processo de revisão. Isso também dependerá do mercado e de outras condições, acrescentou a empresa.

O rascunho da declaração de registro da Circle para o IPO ocorre no momento em que o mercado de criptografia mais amplo aplaude a aprovação da SEC dos ETFs de Bitcoin à vista. A aprovação regulatória, cujos detalhes mostram que o presidente da SEC, Gary Gensler, deu o voto decisivo, ocorreu após uma espera de 10 anos. A primeira aplicação de ETF à vista foi feita em 2013 pelos cofundadores da exchange Gemini, Cameron e Tyler Winklevoss.

USDC continua sendo a segunda maior moeda estável em valor de mercado – atualmente está em US$ 25,2 bilhões. Além do USDC, a Circle também é emissora do EURC (EURC), uma moeda estável indexada ao euro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.