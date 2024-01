ETFs Spot Bitcoin aprovados, agora o que esperar hoje?

Após uma década de antecipação e obstáculos regulatórios, os Estados Unidos finalmente deram o sinal verde para identificar fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. Esta decisão inovadora foi anunciada na tarde de quarta-feira pela Securities and Exchange Commission.

Estes tão aguardados produtos financeiros farão a sua estreia nos principais mercados dos EUA, incluindo a NYSE, a Cboe Global Markets e a Nasdaq, apoiados por importantes empresas comerciais preparadas para aumentar a liquidez.

O horário de negociação antecipado prepara o cenário

A negociação destes ETFs inovadores poderá começar às 4h00 ET (10h00 UTC), bem antes das tradicionais cerimónias de abertura das bolsas de valores dos EUA. Este movimento marca um passo significativo na integração das criptomoedas nos principais mercados financeiros.

Revolucionando o investimento de varejo e institucional

Esses ETFs foram criados para transformar o cenário tanto para os clientes de varejo quanto para as instituições financeiras tradicionais. Os clientes agora podem acessar os movimentos de preços do Bitcoin (BTC) por meio de aplicativos e contas de corretagem convencionais. Enquanto isso, as instituições podem investir em Bitcoin sem navegar pelas complexidades das trocas de criptografia.

Sheila Warren, CEO do Crypto Council for Innovation, diz:

A introdução de um ETF Bitcoin à vista não trata apenas da dinâmica do mercado, é um catalisador para a evolução regulatória. É necessária uma estrutura que acomode a natureza única da criptografia, potencialmente levando a políticas regulatórias mais apropriadas e informadas no espaço criptográfico.

Um ETF Bitcoin à vista é o precursor de uma infinidade de produtos e serviços financeiros inovadores que ultrapassam a linha entre as finanças tradicionais e as criptomoedas, expandindo o horizonte para o que é possível dentro do ecossistema criptográfico.

Pools de liquidez preparados

Com 11 ETFs de Bitcoin à vista programados para serem lançados – e bilhões em ativos já alinhados para sua estreia – os provedores de liquidez e formadores de mercado têm se preparado diligentemente. Espera-se que os programas de liquidez e as coberturas naturais da NYSE para os criadores de mercado garantam um mercado dinâmico e líquido.

Parceria BlackRock e Coinbase

A BlackRock, através da sua parceria com a Coinbase, está preparada para causar um impacto significativo neste novo mercado. Embora os números específicos sobre os ativos sob gestão para seu ETF Bitcoin não sejam divulgados, um notável investimento inicial de US$ 100.000 foi feito, destacando o compromisso de longo prazo da empresa com este empreendimento.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.