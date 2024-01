O índice de medo e ganância das criptomoedas recuou ligeiramente na sexta-feira, à medida que os traders se ajustaram à nova normalidade na indústria. Ele recuou para a zona de ganância, atingindo 74 após atingir mais de 78 no início desta semana. De acordo com o CoinMarketCap, o índice atingiu a área de ganância extrema de 83 em dezembro.

O índice recuou à medida que o Bitcoin e outras criptomoedas como Ethereum, Jesus Coin, Cardano e Solana recuaram. Da mesma forma, ações de mineração de Bitcoin como Marathon Digital, Riot Platforms e Argo Blockchain continuaram a cair. Ao mesmo tempo, Memeinator, uma próxima moeda meme, continuou a receber investimentos, elevando o capital total arrecadado para mais de $3,5 milhões.

Por que o índice de medo e ganância das criptomoedas caiu?

O índice de medo e ganância é uma medida popular no mercado financeiro que avalia os dois sentimentos mais importantes entre os participantes. Na maioria dos casos, ele entra na zona de ganância quando as criptomoedas estão em alta, como temos visto nos últimos meses.

Ele recua quando o sentimento entre os participantes piora. Isso explica por que o índice está recuando agora. Após o Bitcoin disparar para mais de $49.000 na quinta-feira, agora recuou para $44.000.

Outras altcoins também tiveram quedas. O token BNB despencou para $304, enquanto Cardano, Avalanche, Dogecoin e Polkadot caíram quase 1% nas últimas 24 horas. No geral, a capitalização de mercado total de todas as criptomoedas caiu mais de 3,2% nas últimas 24 horas, atingindo $1,81 trilhão.

Essa ação de preço era esperada, especialmente entre pessoas com muitos traders experientes. É conhecida como “comprar o boato e vender a notícia”. Isso acontece quando um ativo dispara antes de um evento importante e depois sai quando o evento ocorre. Neste caso, o evento foi o ETF Bitcoin spot.

The speculators who bought the rumor of spot #BitcoinETF approvals are selling the news. Who would have thunk it? @CNBC shills are of course ignoring the selloff, as well as the $30 rally in #gold. Instead of buying fool's gold ETFs, investors should have bought the real thing. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 12, 2024

Ainda assim, mais catalisadores impulsionarão os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas. O catalisador mais óbvio é o próximo halving do Bitcoin, que ocorrerá em abril deste ano. Na maioria dos casos, o Bitcoin tende a valorizar-se antes do evento de halving.

Outro catalisador é a expectativa de que o Federal Reserve começará a reduzir as taxas de juros ainda este ano.

Aumento na venda de tokens Memeinator

Enquanto isso, Memeinator, uma moeda meme que está por vir, está arrecadando muito dinheiro enquanto os investidores apostam no próximo grande sucesso. Os desenvolvedores levantaram mais de US$ 3,5 milhões de investidores globais. Isso aconteceu nas últimas 12 etapas.

Para começar, a equipe do Memeinator espera construir uma criptomoeda que rivalize com as antigas criptomoedas de memes, como Pepe, Bonk e Dogelon Mars. A intenção é criar uma comunidade, abraçar a descentralização e incorporar tecnologia de inteligência artificial (IA).

A IA é uma das tecnologias de crescimento mais rápido no mundo, como evidenciado pelo desempenho de empresas como ChatGPT e Anthropic. Além disso, o Memeinator espera ter utilidade real ao incorporar conceitos como jogos em seu ecossistema.

O Memeinator espera aprender com os erros das criptomoedas de memes do passado que geraram empolgação em seus primeiros dias e depois ficaram em silêncio. Algumas dessas moedas incluem Baby Doge e Dogelon Mars.

O Memeinator arrecadou muito dinheiro devido à sua estratégia de marketing perspicaz e suas promoções. Por exemplo, os desenvolvedores lançaram um airdrop de $100.000 em MMTR para os detentores. Eles também prometeram levar um dos compradores para o espaço usando a Virgin Galactic. Você pode comprar o token MMTR aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.